La endometriosis es una enfermedad crónica e inflamatoria que afecta al 10% de las mujeres en edad fértil, cuyo diagnóstico, en una gran parte de los casos, puede tardar entre 8 y 12 años. Es por ello fundamental conocer cuáles sus síntomas para tener un diagnóstico temprano cuanto antes y que el dolor y las afectaciones que produce la endometriosis no vayan a más.

Ésta es una enfermedad ginecológica en la que aparecen unos quistes característicos en los ovarios, llamamos endometriomas son muy fáciles de ver a través de una ecografía; pero el problema es la endometriosis profunda que es la que no tiene esos endometriomas.

En la endometriosis ocurre que parte del endometrio (un tejido que se encuentra en la capa más interna del útero) se sale fuera de su sitio, esto es, fuera del útero y es cuando se forman los llamados 'focos' de endometriosis, puede distribuirse en diferentes zonas y profundidad. Y normalmente, dependiendo de esa zona y de esa profundidad, puede producir más o menos dolor en las mujeres que lo sufren.

Los síntomas de la endometriosis

A día de hoy es una enfermedad que no tiene cura pero sí tratamientos efectivos para paliar el dolor que provoca y por ende, la discapacidad que puede provocar en muchas mujeres. Es por ello fundamental conocer cuáles son todos sus síntomas y acudir ante ellos, a una consulta ginecológica.

La Dra. Paloma Lobo, ginecóloga y coordinadora de la Unidad histeroscopia y Patología endometrial del Hospital Universitario Infanta Sofía (Madrid) enumera a laSexta.com, con motivo del Dñia Mundial de la Endometriosis (14 de marzo) todos estos síntomas: "Es importante acudir a consulta cuando haya dismenorrea (dolor intenso relacionado con la menstruación) que no cede con analgésicos. Ese dolor suele ser progresivo".

"También cuando haya dolor durante el resto del ciclo (no sólo en la regla en sí); cuando haya dolor en las relaciones sexuales o al orinar o al defecar. Y si a ello sumamos además reglas muy abundantes o ciclos cortos entre regla y regla (que haya menos de 24 días); es fundamental acudir al ginecólogo/a", añade la doctora.

Los 3 grandes mitos de la endometriosis

Es importante recordar una vez más que "la regla no tiene que doler mucho porque no es normal que la regla duela mucho", afirma la doctora; que es importante desterrar el mito de que las mujeres tenemos que soportar que la regla duele. Y no, "no tenemos que soportar ningún dolor", afirma la profesional, aunque es verdad que en los últimos años se está visibilizando más.

Tampoco se debe aceptar que la regla tiene que ser incapacitante para una mujer y que no puedan hacer su vida normal, añade la doctora; ya que es importante que ese dolor de regla se trate por un profesional (tenga o no la paciente endometriosis). Esto es, "se requiere de un diagnóstico y de un tratamiento para que las mujeres puedan hacer una vida normal y no le incapacita su regla", explica Lobo.

Y por último, otro de los grandes mitos que existen alrededor de la endometriosis es que para diagnosticarla se necesita hacer una cirugía. "Esto era antes. Actualmente, se puede diagnosticar mediante una historia clínica, unas pruebas complementarias y con ello, podemos iniciar un tratamiento", explica la ginecóloga.

Y la cirugía por su parte, "queda reservada para casos muy concretos en los que el dolor no cede con tratamientos, en los que tenemos endometriomas con tamaño importante o hay afectación de órganos vecinos en los que requiere de cirugía", sostiene. Pero en el resto de casos de endometriosis, "intentamos minimizar el número de cirugías porque se ha visto que las cirugías repetidas contribuyen a disminuir los folículos sanos en el ovario y pueden hacer a la larga que disminuya la reserva ovárica y tengan más problemas a la hora de quedarse embarazada".

La endometriosis se puede tratar con un diagnóstico temprano

Es clave por todo ello, promover la educación de las mujeres acerca de las enfermedades ginecológicas como la endometriosis, para que no se sientan solas y sepan cuándo detectarlas. En este sentido, Medtronic ha desarrollado la iniciativa 'Women Like Me' con el objetivo de que las mujeres estén plenamente informadas sobre estas patologías y comprendan sus síntomas, el impacto que pueden tener en su calidad de vida y las opciones de tratamiento; así como saber cuándo acudir al médico.

La endometriosis es una patología altamente infradiagnosticada: por desconocimiento, o incluso a veces por subestimar sus síntomas, muchas mujeres no acuden al médico, sostiene la experta; "pese a que el dolor interfiere en su día a día".

Sin embargo, "con un diagnóstico temprano, podemos abordarlo de forma conjunta y mejorar su calidad de vida, así como sus posibles consecuencias, como la infertilidad. De hecho, con un tratamiento adecuado, el 50% de las mujeres logran el embarazo espontáneamente", finaliza la doctora Lobo.