En tiempos de verano, baños, playa y piscinas, podemos observar cómo algunos hombres optan por llevar calzoncillos debajo del bañador, una moda 'surfera' que se extendió hace tiempo. Sin embargo, esto no es -según los expertos- una buena idea. Puede conllevar algunos problemas de salud, principalmente en la piel.

Esta recomendación es recurrente todos los veranos, de hecho ayer lo recordaba en su cuenta oficial de Twitter el enfermero y escritor Héctor Castiñeira, más conocido como Enfermera Saturada (@EnfrmraSaturada) hablaba de esta cuestión: "Hombres de España, tenemos que abordar de una vez el tema de llevar el calzoncillo debajo del bañador. Yo digo 'no'".

Pero ¿por qué no sería recomendable? La explicación de los urólogos es clara: "El hecho de llevar una ropa interior debajo del bañador, hace que fundamentalmente sea más incómodo porque pesa más, se moja más y además esa ropa interior suele ser de algodón, es decir, no está preparada para estar mojada y tarda por tanto, más en secarse", explica a laSexta.com el Dr. Javier Cambronero, Jefe de Equipo de Urología del Hospital Quirónsalud San José (Madrid).

Si se abusa de ello -continúa explicando este doctor- los problemas que pueden ocasionar serían fundamentalmente de piel. Esto es, irritaciones, eccemas e incluso también, infecciones por hongos.

"En verano, por el sudor y el calor, en la zona inguinal de los testículos, que es una zona ya de por sí caliente por los pliegues de la piel, es frecuente que haya infecciones por hongos. Cuanto más calor, más sudor y más tiempo esté la zona mojada, aumenta el riesgo de irritaciones, eccemas y problemas por hongos", asegura el doctor.

Por lo que es importante tener en cuenta que en verano, cuanto menos vestidos, menos mojados y menos sudor, mucho mejor. Pero todo depende del uso o mejor dicho, del abuso que hagamos de esta conducta.

Es decir, "si me baño todo el día y no me cambio la ropa y siempre voy a estar mojado, se sudará más, habrá más humedad y favorecerá por tanto esos problemas irritativos de la piel y a veces, también de hongos", afirma el experto.

No aumenta las infecciones ni afecta a la fertilidad

Sin embargo, aclara que el llevar calzoncillo debajo del bañador no aumenta las infecciones de orina ni tiene que ver con la fertilidad. Según explica y matiza el doctor Cambronero, "las infecciones de orina son de por sí poco frecuentes en hombres, no así en mujeres que de por sí tienen una mayor incidencia, más aún en los meses de verano".

El motivo de que las mujeres tengan más infecciones de orina -como la cistitis- tal como explicamos en este artículo y que corrobora también el urólogo es porque la uretra de ellas es más corta y además está dentro de la vagina, con lo que habría mayor facilidad para la entrada de bacterias y que se produzcan infecciones.

Por otro lado, y en cuanto a la calidad del esperma, ésta ha ido disminuyendo con los años, "pero eso tiene que ver con el estrés, el estilo de vida, la cantidad de tóxicos que tenemos en el ambiente, etc. El calor que te pueda dar un calzoncillo debajo del bañador no es suficiente para ello, por lo que no influye para nada", insiste.

El motivo o la aclaración de esto es que "el cuerpo normalmente está de media a 37 grados y los testículos, que están fuera del cuerpo, suelen estar a unos dos grados menos, es decir, más o menos a una temperatura de 34-35º, ya que a una temperatura de 37º (como hay en el interior) sería más complicada la producción de espermatozoides y estos necesitan trabajar a menor temperatura para poder funcionar", explica el doctor Cambronero.

Por tanto, para que el calor influya en la calidad del esperma "tendría que ser una fuente de calor muy crónica y permanente para que realmente afecte. Seguramente, en este caso, afecta más el cigarrillo que te fumes que no el llevar calzoncillo debajo del bañador", concluye el experto.