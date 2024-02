Una vacuna monodosis contra el dengue producida por el Instituto Butantan del estado de São Paulo (Brasil) previene el desarrollo de la enfermedad en el 80% de los vacunados. Así se extrae de las conclusiones de un estudio publicado recientemente en la revista científica ' The New England Journal of Medicine'. El dengue es una enfermedad transmitida por mosquitos y que y ocurre en zonas tropicales y subtropicales del mundo.

Tal como explica Mayo Clinic, esta enfermedad en su forma leve, esto es, un dengue leve puede ocasionar síntomas como fiebre alta y síntomas similares a la gripe; mientras que una forma grave del dengue, (fiebre hemorrágica del dengue) puede ocasionar sangrado intenso, bajada rápida de la tensión e incluso, la muerte.

Esta vacuna monodosis, denominada 'Butantan-DV', contiene versiones atenuadas de los cuatro serotipos del virus del dengue y sus resultados del ensayo de fase 3 muestran que es segura y eficaz para todos los grupos de edad entre 2 y 59 años, así como para personas con o sin antecedentes de infección por el virus del dengue.

"La publicación del artículo en la principal revista médica del mundo atestigua el rigor y la calidad del trabajo realizado por los investigadores de 16 centros brasileños ubicados en las cinco regiones del país y coordinados por el Instituto Butantan", ha declarado Esper Kallás, infectólogo y primer autor del artículo, a la Agencia FAPESP.

"En junio, completaremos el período de seguimiento de cinco años. Y una vez consolidados los datos, sabremos cuánto durará la protección inducida por la vacuna", ha añadido el experto. Por otro lado, y según informa el experto, director del Instituto Butantan, los investigadores tienen previsto presentar en el segundo semestre de este año un informe a la ANVISA, la agencia de vigilancia sanitaria de Brasil, para solicitar el registro de la vacuna.

"Si todo va bien, conseguiremos la aprobación definitiva de la vacuna en 2025. Ya tenemos la infraestructura para producirla en el Instituto Butantan, aunque todavía se puede perfeccionar. Al fin y al cabo, es tetravalente, lo que corresponde a cuatro vacunas en una", ha destacado Kallás.

Protección del dengue con la vacuna monodosis

Este estudio describe los resultados de los dos primeros años del ensayo clínico de fase 3, que comenzó en febrero de 2016 y cuenta con 16.235 participantes en 13 estados. Los datos preliminares divulgados por el Instituto Butantan en diciembre de 2022 apuntaban a una eficacia global del 79,6%; pero ahora se han detallado los resultados de cada subgrupo evaluado.

La eficacia de la vacuna fue del 80% para los participantes de 2 a 6 años, del 78% para los de 7 a 17 años y del 90% para el grupo de 18 a 59 años.

Con más detalle, la estratificación por estado serológico mostró protección para el 74% de los participantes sin evidencia de infección previa por el virus del dengue y el 89% de los expuestos previamente al virus: la eficacia fue del 89% contra el serotipo 1 del dengue (DENV-1) y del 70% contra el serotipo 2 (DENV-2) .

y del 70% contra el serotipo 2 . No fue posible evaluar la eficacia de la vacuna contra los serotipos 3 y 4 porque no circulaban durante el periodo de seguimiento.

La mayoría de los efectos secundarios adversos se clasificaron como leves o moderados. Las principales reacciones fueron dolor y enrojecimiento en el lugar de la inyección, dolor de cabeza y fatiga.

"Hasta la fecha, se han aprobado dos vacunas contra el dengue en Brasil. Una es 'Dengvaxia', producida por Sanofi Pasteur. Esta vacuna requiere tres aplicaciones y está indicada para personas de 9 a 45 años que hayan padecido dengue. La otra es 'Qdenga', producida por Takeda. La aplicación en Brasil comenzará este mes, para personas de 4 a 60 años, independientemente de su estado serológico. En este caso serán necesarias dos dosis para la inmunización completa.

Vacuna contra el dengue en España

En mayo de 2023, se aprobó la primera vacuna contra el dengue en España. Tal como se publicó entonces, "los centros de vacunación internacional españoles cuentan ya con una nueva herramienta para la prevención del dengue, comercializada por la compañía biofarmacéutica japonesa Takeda bajo el nombre de Qdenga®".

Fue aprobada por la EMA para la prevención de la enfermedad del dengue causada por cualquier serotipo en personas a partir de los 4 años. Además, y según informaba la nota de prensa de la compañía, se trataba de "la primera vacuna contra esta enfermedad que puede utilizarse en individuos independientemente de su exposición previa al virus del dengue y sin necesidad de pruebas previas a la vacunación. Esto es relevante porque esta enfermedad tiene la peculiaridad de comportarse de forma más agresiva en segundas infecciones por nuevos serotipos".