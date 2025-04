El resurgimiento de la silicosis, una enfermedad respiratoria asociada a la fabricación de encimeras

Un estudio del ministerio de Sanidad, 'La reemergencia de la Silicosis en España', publicado el pasado 3 de abril, revela un resurgimiento de la silicosis en España, una enfermedad respiratoria incurable causada por la inhalación de sílice cristalina, esto es, un componente natural que se encuentra en forma abundante en rocas, suelo y arena. También se encuentra en el hormigón, el ladrillo, el mortero y en otros materiales para la construcción y puede presentarse en varias formas, aunque el cuarzo es la forma más común.

Por ello, la silicosis está considerada como una enfermedad profesional que, como informa Sanidad, aunque históricamente se consideraba una enfermedad del pasado asociada a la minería, los casos han aumentado en las últimas décadas, afectando a nuevos sectores industriales, como la fabricación y la manipulación de aglomerados de cuarzo (o piedra artificial), utilizados en encimeras de cocina y baños.

El resurgimiento de casos ha propiciado que diferentes agencias sanitarias nacionales hayan reevaluado en la última dé­cada los riesgos de la sílice cristalina respirable, mostrando su impacto más allá de la propia silicosis, destacando en particular el cáncer de pulmón o patologías respiratorias y cardíacas.

Así, los datos de este informe muestran que, desde 2007 a 2024 se han comunicado en España 5.900 partes por silicosis, 520 en 2024. Además, y desde 2018 se han notificado 46 partes de cáncer de pulmón por exposición a sílice, 19 de ellos en el año 2024.

Hay que tener claro, no obstante, según explicaba por su parte el informe 'La sílice cristalina respirable y el cáncer de pulmón' de Fremap, que la sílice cristalina por sí misma no representa un problema para la salud. Por ejemplo, "la arena de playa puede estar compuesta en más de un 90% de cuarzo, pero con un tamaño que no la hace peligrosa para nuestro organismo".

Solamente puede serlo, detalla este informe, "cuando a la sílice cristalina se le somete a un proceso mecánico (corte, tallado, perforación, molienda, granallado, lijado, etc.) que genere polvo de un tamaño inferior a las 5 micras, invisible al ojo humano, capaz de penetrar hasta las vías respiratorias no ciliadas y depositarse en los alveolos pulmonares, produciendo daños a la salud irreversibles. Por esta razón se le denomina sílice cristalina respirable (SCR)" y la patología más conocida que produce es la silicosis.

Galicia, la comunidad con más casos de silicosis

Siguiendo con este estudio, podemos comprobar que casi la mitad de los partes por silicosis (47,8%) se han registrado en la fabricación y manipulación de aglo­merados de cuarzo y en el procesado de piedra natural (granito y pizarra, principalmente). Por otro lado, la construcción, la extracción de otros minerales no metálicos ni energéticos, y la metalurgia completan los principales sectores implicados en esta reemergencia.

Por regiones, Galicia es, según este estudio, "la comunidad autónoma con mayor número de casos (32,9%), seguida de Castilla y León (14%) y Andalucía (10,3%)", y por rangos de edad, se observa "un aumento de casos en trabajadores más jóvenes y una disminución en la edad mediana de los pacientes atendidos por silicosis". Y en cuanto a los fallecimientos, se han registrado 4.418 defunciones por silicosis entre 1990 y 2020.

Por último, el ministerio recoge en este estudio, la necesidad de continuar el estudio de la silicosis y otras enfermedades laborales asociadas a la exposición a la sílice cristalina, mediante un estudio cualitativo que permita conocer en mayor detalle la situación sanitaria y médico-legal de los afectados; de reconocer el origen laboral de los procesos asistenciales por silicosis, para lograr una mayor contribución del sistema de Seguridad Social a la financiación de los costes asistenciales generados en el Sistema Nacional de Salud, así como la de extender el reconocimiento de enfermedad profesional causada por la sílice cristalina a enfermedades inmunomediadas sistémicas, tales como la esclerodermia sistémica, la artritis reumatoide o el lupus sistémico.

De igual modo, destaca el organismo la intención de profundizar en el estudio de las condiciones y sectores de exposición de las mujeres expuestas a la sílice cristalina, para una mejor comprensión de la extensión epidemiológica de los riesgos de la sílice cristalina; de proporcionar en los registros del RAE-CMBD y BDCAP un identificador individual de paciente anonimizado, que permita estudiar los itinerarios asistenciales de los afectados y de extremar las medidas de vigilancia y seguimiento sobre los principales sectores productivos que están en el origen de la reemergencia de la silicosis en España para conocer con detalle la evolución del número de casos en los mismos.

Por último, subraya también Sanidad la necesidad de "considerar la prohibición de los aglomerados de cuarzo o la reglamentación mucho más estricta del trabajo con estos materiales, siguiendo el ejemplo de otros Estados como Australia o California".

En definitiva, concluyen desde Sanidad, "este estudio subraya la necesidad de una mayor atención y acción coordinada de la administración pública para abordar la reemergencia de la silicosis en España, con el fin de proteger la salud de los trabajadores y garantizar una adecuada atención sanitaria y reconocimiento de los derechos de los afectados".