Semaglutida, un agonista del receptor GLP-1, es la molécula utilizado en dos medicamentos: Ozempic (1mg semaglutida semana) indicado únicamente para personas con diabetes y para personas con obesidad y diabetes, esto es, con ambas enfermedades, y Weygovy (semaglutida 2,4mg/semana), indicado para tratar únicamente la obesidad en adultos (y ya disponible en España).

Ahora, un nuevo estudio realizado por investigadores la Universidad de Londres (UCL) y publicado en la revista científica 'The Lancet' muestra cómo este medicamento puede ayudar a prevenir ataques cardíacos y otros eventos cardíacos adversos importantes entre personas con sobrepeso que tienen enfermedad cardiovascular, tengan o no insuficiencia cardíaca.

Los resultados siguen a una investigación previa del mismo equipo internacional que encontró que las inyecciones semanales de semaglutida estaban relacionadas con una reducción del 20% en eventos cardíacos adversos mayores (MACE), como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, en personas con obesidad o que tenían sobrepeso y enfermedad cardiovascular.

Este nuevo estudio ha encontrado beneficios cardiovasculares similares para un subgrupo de participantes del estudio que también fueron evaluados como portadores de insuficiencia cardíaca por un médico al inicio del ensayo.

Los investigadores analizaron datos de 4.286 personas (de un total de 17.605 del ensayo de referencia 'Semaglutide and Cardiovascular Outcomes' (SELECT) a quienes se les asignó aleatoriamente semaglutide o un placebo, y que fueron seguidas durante un promedio de más de tres años.

Reducción de hasta un 28% de eventos cardiacos adversos

Los resultados de este estudio muestran que la semaglutida estaba relacionada con una reducción del 28% en eventos cardíacos adversos importantes (el 12,3% en el grupo placebo tuvo tales eventos en comparación con el 9,1% en el grupo de semaglutida), así como una reducción del 24% en muertes relacionadas con enfermedades cardiovasculares para este subgrupo de personas con insuficiencia cardíaca preexistente, y una reducción del 19% en muertes por cualquier causa.

"Nuestro análisis anterior, SELECT, mostró los beneficios de la semaglutida para las personas con enfermedad cardiovascular que tenían obesidad o sobrepeso. Este nuevo estudio descubre que, dentro de este grupo, las personas con insuficiencia cardíaca obtuvieron los mismos resultados que las personas sin insuficiencia cardíaca en términos de los resultados que medimos", declara el profesor John Deanfield del Instituto de Ciencias Cardiovasculares de la UCL, autor principal del estudio.

"Esto es importante porque existía la preocupación de que la semaglutida pudiera ser perjudicial para las personas con un tipo de insuficiencia cardíaca conocida como fracción de eyección reducida, en la que el corazón bombea menos sangre por el cuerpo. Nuestros hallazgos muestran que el beneficio de la semaglutida fue similar independientemente del tipo de insuficiencia cardíaca", añade el profesor.

De este modo, el estudio analizó los datos del ensayo SELECT, el mayor y más prolongado estudio clínico sobre los efectos de la semaglutida en el peso de más de 17.000 adultos que no tenían diabetes pero sí sobrepeso u obesidad.

En julio, gracias a las pruebas del ensayo SELECT, el organismo regulador de medicamentos del Reino Unido aprobó 'Wegovy' como tratamiento para personas con enfermedades cardiovasculares, lo que significa que puede prescribirse de forma privada. Sin embargo, el medicamento aún no está recomendado para este uso en el NHS.

Es posible que primero sea necesario comparar sus beneficios con los de otro medicamento nuevo, los inhibidores de SGLT2, un medicamento para la diabetes que también tiene beneficios cardiovasculares.

Eefecto en la insuficiencia cardiaca

No se conoce el mecanismo exacto a través del cual la semaglutida proporciona beneficios cardiovasculares, pero puede incluir los impactos positivos del medicamento sobre el azúcar en sangre, la presión arterial y la inflamación, así como efectos directos sobre el músculo cardíaco y los vasos sanguíneos.

Los investigadores de este estudio dijeron que la reducción de la mortalidad por todas las causas en todos los grupos de insuficiencia cardíaca "sugiere el potencial de otros beneficios aún desconocidos".

El estudio comparó el impacto de la semaglutida en personas con dos tipos de insuficiencia cardíaca: fracción de eyección preservada, en la que el corazón bombea sangre normalmente pero es demasiado rígido para llenarse adecuadamente, y fracción de eyección reducida.

Estos dos tipos de insuficiencia cardíaca tienen causas diferentes y responden al tratamiento de manera diferente; la fracción de eyección preservada, el tipo más común, no responde tan bien a los tratamientos tradicionales, lo que genera una necesidad clínica considerable no satisfecha.

Los investigadores descubrieron que el beneficio clínico de la semaglutida era independiente del tipo de insuficiencia cardíaca. También se descubrió que era independiente de la edad, el sexo, el IMC inicial y el estado clínico. Se notificaron eventos adversos graves con mayor frecuencia en el grupo placebo que en el grupo de semaglutida.

El tratamiento se interrumpió con mayor frecuencia en el grupo de semaglutida, principalmente debido a trastornos gastrointestinales (14,7% frente al 9,0% en los grupos con insuficiencia cardíaca; y 17,2% frente al 7,9% en los grupos sin insuficiencia cardíaca).

Estos hallazgos -aseguran los investigadores- respaldan el uso de semaglutida, además de la atención habitual, para reducir el riesgo de eventos cardíacos adversos importantes en una amplia población de personas con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida y sobrepeso/obesidad.

No obstante, se necesita más investigación para evaluar el impacto de la semaglutida en los resultados relacionados con la insuficiencia cardíaca. "Como SELECT no fue un ensayo específico sobre insuficiencia cardíaca, los resultados del estudio no se pueden extrapolar a los pacientes con insuficiencia cardíaca en general".