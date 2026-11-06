¿Cuándo debe un hombre ir al urólogo? Movember responde: antes de tener síntomas

Los urólogos de ROC Clinic recuerdan que el cáncer de próstata será el tumor más diagnosticado entre los hombres en España en 2026, con 34.833 nuevos casos estimados, según SEOM (Sociedad Española de Oncología Médica) y REDECAN (Red Española de Registros de Cáncer).

El cáncer de próstata es el tumor más diagnosticado en los hombres y este año se detectarán casi 35.000 casos en España. Coincidiendo con Movember, la campaña internacional que cada noviembre pone el foco en la salud masculina, los urólogos de ROC Clinic, grupo médico especializado en urología con sede en Madrid, insisten en que no hay que esperar a notar molestias para acudir a la consulta.

Movember nació en Australia en 2003 y se centra en el cáncer de próstata, el cáncer de testículo y la salud mental. Su objetivo es que los hombres hablen de lo que muchos todavía callan y que la revisión urológica deje de ser algo que se aplaza.

«Es fundamental que los hombres conozcan sus factores de riesgo, especialmente los antecedentes familiares, y sepan cuándo es conveniente acudir al especialista. También debemos normalizar las consultas por problemas urinarios o de salud sexual, que en ocasiones se retrasan por pudor o desconocimiento», señala el Dr. Javier Romero-Otero, director de ROC Clinic y de la unidad de urología de HM Hospitales en Madrid.

Cáncer de próstata: la ausencia de síntomas no excluye el riesgo

Según el informe Las cifras del cáncer en España 2026, elaborado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), este año habrá 34.833 nuevos casos de cáncer de próstata. El problema es que en sus primeras fases suele no dar síntomas.

Las guías de la Asociación Europea de Urología (EAU) toman los 50 años como referencia para empezar a valorar el PSA, un análisis de sangre, y recomiendan adelantarlo si hay antecedentes familiares u otros factores de riesgo. Aun así, no hay un calendario de revisiones igual para todos.

«No existe una edad ni una frecuencia de revisión que sirvan por igual para todos los hombres. Es fundamental valorar cada caso de forma individualizada, teniendo en cuenta los antecedentes familiares, la edad y el estado de salud», explica el Dr. Nahuel Paesano, responsable de la unidad de cáncer de próstata de ROC Clinic.

El PSA, una herramienta que hay que saber interpretar

El antígeno prostático específico (PSA) es un marcador útil para la detección precoz, pero un valor elevado no implica necesariamente un tumor: también puede deberse a problemas benignos, como la hiperplasia benigna de próstata o la prostatitis. Si hay sospecha, el estudio puede completarse con una resonancia magnética y, si está indicada, una biopsia.

«Un PSA elevado no significa necesariamente que exista un cáncer de próstata. Es fundamental interpretar el resultado en su contexto clínico. El objetivo es identificar los tumores clínicamente significativos y evitar procedimientos innecesarios», añade el Dr. Paesano.

Cáncer de testículo: un bulto que no duele también hay que estudiarlo

En los más jóvenes, la atención se pone en los testículos. El cáncer de testículo es el tumor más frecuente entre los hombres de 15 a 35 años, y este año se esperan 1.705 nuevos casos en España, según la SEOM. Un bulto, un aumento de tamaño o una sensación de pesadez deben consultarse, aunque no duelan.

«Un bulto testicular que no duele también debe estudiarse. No significa necesariamente que exista un cáncer, pero es importante no restarle importancia. Una exploración clínica y, cuando está indicada, una ecografía permiten orientar el diagnóstico», señala el Dr. Juan Justo Quintas, subdirector de ROC Clinic.

El pudor, el gran obstáculo

Más allá del cáncer, los especialistas de ROC Clinic recuerdan que los problemas urinarios, sexuales y reproductivos deben abordarse con naturalidad, igual que el bienestar emocional, otro de los pilares de Movember.

«Cuidar la salud también significa hablar abiertamente de aquello que nos preocupa y buscar asesoramiento profesional cuando lo necesitamos. Es importante que los hombres dejen atrás los prejuicios y entiendan que consultar a tiempo es una parte fundamental de su bienestar», concluye el Dr. Romero-Otero.

Un mensaje que, como recuerda Movember, no debería limitarse a un mes: la salud masculina se cuida durante todo el año.