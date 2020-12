Boticaria García ha afirmado en laSexta Noche que "todo el mundo habla del ayuno intermitente como la nueva dieta de moda, no es una dieta, sino un hábito, algo que te acompaña para siempre". "No es una dieta para adelgazar", ha indicado.

Así, la farmacéutica ha explicado que hay varios tipos. "Uno es el de 5:2, en el que durante cinco días comes normal y durante dos días comes menos de 500 calorías. Hay otros tipo de ayunos por días, como el el 1:1, en el que un día como normal y otro no; y el 4:3", ha señalado.

Además, hay ayunos que son en el mismo día: "Es el caso del 12:12 en el que se come durante 12 horas y durante 12 horas no. Eso casi todo el mundo lo hace; está el 16:8 en el que se complica porque no comes durante 16 horas", ha explicado, poniendo como ejemplo el que "se empiece a comer a las 14:00 horas hasta las 22:00 horas y ya no se coma nada hasta las 14:00 horas del día siguiente".

"Y hay otra peor que es la 20:4, comes a las 14:00 horas y terminas a las 18:00 horas y ya no tomas nada hasta la hora de comer del día siguiente", ha señalado Boticaria García.

Ventajas e inconvenientes del ayuno intermitente

En lo referente a "los hipotéticos beneficios", ha indicado que el ayuno intermitente "puede mejorar o prevenir la diabetes, el colesterol y la hipertensión", aunque ha destacado que esto se ha demostrado en ratones, no en personas".

Y sobre los posibles inconvenientes, Boticaria García ha advertido de que "puede motivar trastornos de la conducta alimentaria porque te están enseñando a comer, pero sin comer". Además, puede provocar irritabilidad, déficit nutricional y trastornos del sueño.

"No quiere decir que sea malo. Se han hecho estudios y se ha visto que puede funcionar, pero que tiene que estar pautado por un nutricionista o dietista que tiene que ver si eres un tipo de persona que por tus condiciones puedes hacer ese tipo de ayuno y después acompañarte", ha defendido la farmaceútica.