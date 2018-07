El perfil de Félix Steven Manrique: así piensa y actúa el líder de la secta que captó a Patricia Aguilar

Habla la prima de Patricia Aguilar, captada por Gnosis: "Ella y su bebé están en una situación de desnutrición crónica"

Noelia Bru, prima de Patricia Aguilar, la joven captada por la secta Gnosis, asegura en Más Vale Tarde que "su padre está allí y no va a volver sin ella" y señala que aún "no ha habido un contacto físico y ni siquiera han cruzado miradas". "Patricia no es consciente del riesgo que corría ni ella ni su bebé. No está en condiciones todavía", apunta.

La respuesta de la prima de Patricia Aguilar a su captor de Gnosis: "Lo único que le preocupó al ser detenido fue tener un peluquero"

Noelia Bru, prima de Patricia Aguilar, ha respondido a las palabras de Félix Steven Manrique, el líder sectario de Gnosis que la captó, tras asegurar que ella había huido de su familia por voluntad propia: "Si ese es el sitio donde huye uno cuando tiene problemas con su familia, no hace falta ni responder, sería darle más protagonismo a este tipo lo único que le preocupó en el momento de la detención fue poder vestirse, afeitarse y tener un peluquero para posar ante todas las televisiones internacionales".