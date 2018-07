Habla la prima de Patricia Aguilar, captada por Gnosis: "Ella y su bebé están en una situación de desnutrición crónica"

SU PADRE TODAVÍA NO HA PODIDO VERLA

Noelia Bru, prima de Patricia Aguilar, la joven captada por la secta Gnosis, asegura en Más Vale Tarde que "su padre está allí y no va a volver sin ella" y señala que aún "no ha habido un contacto físico y ni siquiera han cruzado miradas". "Patricia no es consciente del riesgo que corría ni ella ni su bebé. No está en condiciones todavía", apunta.