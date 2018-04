Un profesor de Cartagena se construye su propio coche eléctrico: "Lo más difícil ha sido la batería"

UN COCHE ELÉCTRICO 'MADE IN CARTAGENA'

Carlos Rodríguez es un profesor de Educación Física de Cartagena que se ha construido su propio coche con motor eléctrico. "No sabía nada, pero no tengo miedo a equivocarme. Gracias a eso, puedes hacer cualquier cosa", explica Carlos. El vehículo, que aún no está homologado, ha tardado seis años en construirse y lo más complicado ha sido la batería.