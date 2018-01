Zidane: "No voy a echar mierda a nadie; la culpa la tenemos todos, yo el primero"

Larga charla durante el entrenaemiento

"Estamos aquí para buscar soluciones, para intentar hacer mejor las cosas. La charla ha sido un poco más larga que otras, pero poco más. Si yo hago una charla es porque pienso que es necesaria, evidentemente. Cuando nos reunimos es para sacar algo de la reunión. [...] No voy a entrar en detalles, pero cuando las cosas no pasan como queremos, tenemos que volver al trabajo. Vamos a trabajar más que nunca en todos los sentidos. No es una cosa física o de la cabeza; es un poco de todo. Seguiremos con más fuerza"

No quiere fichajes este invierno

"No voy a necesitar a nadie. Para ser muy claro: no quiero a nadie, ya está. Estamos aquí, tenemos una plantilla y creo en mis jugadores. Hay momentos difíciles en esta temporada, pero yo pienso que tenemos todo por delante y vamos a ver lo que pasa a final de temporada. Ahí se analizarán las cosas; si debe haber cambio, habrá cambio"

"Lo digo porque creo en mi plantilla. ¿Por qué me dicen que voy a pensar lo contrario en tres meses por dos o tres resultados malos? No voy a cambiar. Pensáis que yo voy a echar un pulso al presidente, a mi club y a la afición. La gente que dice eso no me conoce. Yo soy uno más; estoy de paso aquí, lo sé perfectamente. Nadie está por encima del Real Madrid. Voy a defender mis valores hasta la muerte. Si la gente piensa que no soy la persona adecuada, se cambiará"

No va a personalizar en la derrota

"Hay muchos partidos y voy a necesitar a todos. Algunos piensan que hay algunos que están mal y los tengo que sacar del equipo; yo voy al revés. Quiere ayudarles a sacar lo mejor. Necesito más unidad. Yo no voy a echar la mierda a uno o a dos cuando las cosas van mal. La culpa la tenemos todos, yo el primero".

"Hemos hecho dos años espectaculares. Es importante decir a la gente que no se olvide de eso. Nosotros nos servimos del pasado; yo no voy a tirar lo que hicimos hace tres meses. Vamos a trabajar más que nunca para intentar hacer mejor las cosas".

Cosas positivas el día del Celta

"El día del Celta... mucha gente piensa que todo es una mierda. Ese día hicimos cosas buenas y me quedo con las cosas buenas. La segunda parte no fue buena, pero no nos vamos a volver locos".

Cómo está viviendo la crisis en Liga

"No estoy a gusto con la situación; me gustaría estar mejor en laLiga. Podemos mejorar en todas las cosas".

"Sabía que la labor de entrenador es difícil. Me he preparado para este durante tres años, sabiendo que podía llegar este momento. Y sobre todo, aquí. No puede estar todo siempre bien; nadie me va a quitar las ganas de seguir trabajando fuerte"