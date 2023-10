El Chocolat Festival Portugal se inaugura en WOW Porto ofreciendo una programación variada en torno al cacao

La inauguración oficial del Festival Internacional del Chocolate y el Cacao tiene lugar este jueves, día 19 de octubre, a las 19 horas. Desde entonces y hasta el domingo, Vila Nova de Gaia será la capital del chocolate de origen, con actividades y ofertas para todos los gustos y edades.

Desde este jueves 19 de octubre y hasta el domingo 22 de octubre, en el distrito WOW Porto el chocolate y el cacao van a ser los protagonistas dentro del programa de la segunda edición del Festival Internacional del Chocolate y el Cacao.

Chocolat Festival Portugal en WOW Oporto | WOW Oporto

Tras el gran éxito de la primera edición europea, que contó con más de 50 mil personas, el mayor evento de chocolate y cacao de Latinoamérica vuelve a ocupar WOW. El Chocolat Festival Portugal reunirá atracciones para todos los gustos: la Feria del Chocolate, los Showcookings, los Talleres, el Foro Internacional del Chocolate y el Cacao, y Chocoland.

La entrada al evento es gratuita y los visitantes pueden pasear libremente por el evento y asistir a todos los espectáculos, esculturas al vivo y degustaciones de los chefs de pastelería portugueses e internacionales. También hay actividades de pago, como Chocoland para el público infantil y el Fórum donde hablarán especialistas de países

como Portugal, Brasil, Francia, Bélgica, Dinamarca, Reino Unido, Venezuela y Costa Rica, entre otros.

Para conocer, degustar y llevarse a casa, este año Chocolat Festival Portugal reunirá a las siguientes marcas: Amuzi, Annobon, Be Glad, Feitoria do Cacao, MySugar, Selmi y Vinte Vinte, de Portugal; Abelha Cacau, Baianí Chocolates, Cacau do Brasil, Chocolate Moro, De Mendes, Estilo África, Kaitxo, Leyenda, Mestiço Chocolate, Natucoa y Kankel, de España; Cacauway, ChOr, Chocolates Da Cruz, Melinda y Samborá, Miroh!, Terruá Tuerê e Yrerê, de Brasil; Chocolarder, Tosier, Firetree Chocolate y Cocoa Runners, del Reino Unido; Karuna Chocolate y Packint, de Italia; FJAAK Chocolates, de Noruega; Neary Nógs, de Irlanda; Manoa Chocolate, de Hawái; Qantu Chocolate, de Canadá; Hasnaa, de Francia; Daarnhouwer, de los Países Bajos, y Cocoa Town, de Estados Unidos.