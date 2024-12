Algunos restaurantes buenos para celebrar la Nochebuena a mesa puesta en Madrid

La cena de Nochebuena, como la comida de Navidad, es la reunión gastronómica familiar por excelencia… y no tiene por qué suponer que alguien se encierre en la cocina, además, no nos engañemos, en prácticamente todas las casas hay más foodies que chefs; tal vez sea por lo rico y variado de la oferta y también, qué duda cabe, por el estilo de vida, pero es en las grades ciudades donde más de moda está eso de celebrar la Nochebuena a mesa puesta y es que hay propuestas para todos los gustos, además de la comodidad de no tener ni que poner la mesa…

¿Cuáles son los menús más ricos que se servirán en la Nochebuena madrileña? A continuación te recomendamos siete para que puedas elegir a placer e ir reservando, no sea que te quedes sin mesa:

Pinzelada Lounge, en el Bless Hotel Madrid

El menú Bajo el muérdago es perfecto para los foodies de hoy en día, incluye platos como el bao de atún rojo y caviar, foie en chocolate con pistacho y esfera de gamba con soja y piparra; eso además de la lubina a la parrilla con velouté de Jerez de verduras y solomillo de ternera, chirivía y trufa negra ¿y de postre? Uno de lo más sugerente y tropical preparado con guayaba y mango y otro más clásico, el que fusiona vainilla y chocolate. Este menú se riega con vinos de Rioja, Valdeorras y Castilla y León además de con Champagne Ruinart.

Precio de este rico menú: 220 euros el plato.

Restaurante quintoelemento

El menú de Nochebuena empieza con una costa de croissant con atún toro y caviar; a continuación se sirve un tartar de carabinero con pilpil, mousse de algas y caviar, también bisquet de cigalas; el plato principal es la pularda con demi-glace de foie. El postre no puede ser más atractivo: pavlova con frutos del bosque, fruta de la pasión y sorbete de naranja,

Precio del menú de Nochebuena de quintoelemento: 220 euros

Nota: hay menú especial para menores de 6 años y se incluye el acceso a Teatro Kapital para mayores de 18 años.

Qú by Mario Sandoval en JW Marriott Madrid

El menú que ha diseñado Mario Sandoval para quienes quieran celebrar la Nochebuena en su restaurante Qú es también de lo más apetecible: Ostras con esferas de maracuya, gelatina de mosto con berberechos y verduras, milhojas de boquerón y crujiente de avellana, crema de bogavante, ensalada de pulpo a la brasa, rape, emulsión de almejas y setas de temporada y pularda confitada en su jugo con puré de castañas y setas salteadas. Para el postre propone un Lemon pie.

El precio es de 220 euros el plato

Ginkgo Restaurant Sky Bar

Este es una opción ideal para quienes quieren cenar lo más cerca posible del cielo de Madrid ¿y cuál es el menú? Es sin duda uno de los que gustan a todo el mundo: jamón ibérico de bellota, zamburiñas con parmentier de queso de tetilla y ajada gallega, anchoa del Cantábrico sobre pan brioche y mantequilla ahumada, escalope de foie con manzana verde, mermelada de cebolla y culant de avellana. Eso así, para empezar, los platos principales son lomo de rape con crema ligera de almejas con patatas asadas y salicornia o lingote de cordero con patatas Robuchon y cebollitas glaseadas. ¿De postre? Tronco de Navidad y dulces tradicionales. Menú regado, además, con vinos D.O. Rías Baixas y D.O. Ribera del Duero y Champagne Veuve Clicquot Yellow Label.

Precio del menú de Nochebuena del Ginkgo Restaurante Sky Bar: 170 euros por comensal.

La Terraza de Santo Domingo

La Nochebuena en la Terraza de Santo Domingo es una fiesta deliciosa que se sirve con una relación calidad precio realmente interesante, este es el menú: consomé de Jabugo y huevo campero escalfado, tartar de langostinos a la mostaza antigua, rodaballo sobre cuna de patata panadera y puerro a la bilbaína de estragón, cordero lechal a baja temperatura sobre puré de boniato y setas de temporada; de postre se servirá flan mixto de turrón y chocolate con bizcocho de pistacho acompañado de helado de vainilla. ¿Vinos? De Rueda, Ribera del Duero y por supuesto cava.

El precio de este menú es de 165 euros el cubierto pero, si reservas antes del 16 de diciembre, te aplicarán un descuento del 10%.

Las Brasas de Castellana en el Rosewood Villamagna

Para los amantes de la alta cocina celebrar la Nochebuena en las Brasas de Castellana es una opción realmente sabrosa que incluye platos como estos: royal de cigalas y chirivía, setas en escabeche, trufa Melanosporum; canelón de cangrejo real, nabo Daikon, tomatillo, manzana verde; bogavante a la brasa, caldo de sus corales, albóndigas de ibérico; lubina en salsa, guisante lágrima y caldo de jamón; terrina de cochinillo lechal, puré de membrillo, manzana al horno y escarola. Lo del postre es un festival: sorbete de tres cítricos y velo de naranja sanguina y tronco navideño gianduja de avellana, cremoso de pistacho, gelatina de cava rosado y helado de haba tonka.

El precio de este menú del alta cocina es de 425 euros el plato, con un descuento del 50% para menores de 12 años.

Dani Brasserie en el Four Seasons

Cerramos nuestra lista con uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid, Dani Brasserie: en Nochebuena servirá un menú degustación que empieza con una moluscada, una selección de almeja gallega con jugo de liebre, balón al vapor con sale y alga sodium, caviar de coliflor bicolor al estilo de la casa, cañaílla al natural y otra Daniel Sorlut nº3 con beurre blanca de caviar de Oscietra; el menú continua con la milhojas de foie con queso de cabra y manzana verde caramelizada, con somete bogavante y caviar imperial, gelée de bogavante y crema agria al eneldo. Todo esto sin llegar a los platos principales que serán lenguado Wellington con espinadas y trufa Melanosporum y pato de Challans asado a l naranja con crepes. De postre Dani García nos ofrece Limón, un bizcocho ligero con mouse de limón confitado, y coulant de avellanas con crema de yogur, avellanas caramelizadas y helado de vainilla.

El precio es el propio de un menú de alta cocina: 545 euros el cubierto. Ofrece también un menú infantil por 270 euros.

Si quieres ahorrarte las horas en la cocina, por no hablar de la previsión de las compras y de la que se arma en casa cuando tienes invitados a comer, tu mejor opción es dejar que sean otros quienes pongan la mesa; es verdad que la alta cocina no es para todos los bolsillos pero solo 2 de los 7 restaurantes incluidos en esta lista pueden calificarse así ¿el resto? No diremos que asequibles... aunque al precio que está la cesta de la compra podrían casi serlo (por no hablar de cuánto te mereces disfrutar de la Nochebuena a mesa puesta).