Consejos para disfrutar de Madrid en diciembre y no morir en el intento

Madrid tiene siempre algo de fiesta, siempre hay algún evento del que disfrutar, restaurantes que degustar, museos que visitar, conciertos que no perderse, musicales clásicos y modernos… eso sin hablar de las variadas opciones para gozar del shopping de Serrano a Preciados, de los outlets a los centros comerciales en la ciudad y en sus alrededores y, dadas las fechas de las que hablamos, en los diferentes mercados de Navidad.

Y ahí vamos, a la Navidad, una Navidad que Madrid va a empezar a celebrar ofreciéndonos una y mil opciones: de las luces de Navidad en diferentes lugares de la ciudad a los diferentes belenes, que si el autobús turístico para disfrutar de la iluminación navideña, el espectáculo del Botánico, planes en los parques de atracciones de la ciudad… Madrid tiene siempre algo de fiesta, decíamos, pero en diciembre más.

Ahora bien, resulta que a esta fiesta queremos sumarnos todos, los que viven en Madrid y en sus alrededores y quienes, llegados de otras partes de España, de Europa e incluso del mundo y sucede que la ciudad se llena hasta rebosar y puede llegar a ser agobiante visitarla ¿cómo evitar el agobio y gozar de lo bonita y divertida que es Madrid en diciembre? Basta con seguir algún que otro consejo:

Reloj de la Puerta del Sol de Madrid | Imagen cortesía de esmadrid.com (Turismo del Ayuntamiento de Madrid)

Usa el transporte público

Si llegas a la ciudad en coche apárcalo… este consejo vale par cualquier época del año pero muy especialmente para el mes de diciembre, no exageramos si te decimos que puedes encontrar dificultades para aparcar, puedes incluso cansarte de ver el cartel de completo en los aparcamientos públicos porque en diciembre, particularmente en el puente de diciembre, todo el mundo quiere estar en Madrid. La red de metro de la ciudad es, sin duda, tu opción más segura aunque también ahí tienes que tener en cuenta que en ocasiones puntuales y durante un periodo de tiempo que puede durar varias horas, la estación de Sol se cierra al público (bajarte una estación antes o después tampoco es que sea un gran contratiempo si cuentas con ello).

Luces de Navidad en Madrid | Imagen cortesía de esmadrid.com (Turismo del Ayuntamiento de Madrid)

Planifica tu visita y compra tus entradas con antelación

Otra cosa que debes hacer es decidir previamente qué quieres ver, qué quieres hacer, dónde quieres ir, no porque tengas que convertirte en un planificador compulsivo sino porque cuando decimos que Madrid se llena lo decimos muy en serio, todo lo que quieras hacer o visitar que exija entrada no se te ocurra dejarlo para el último momento, ahí las improvisaciones se pagan con un ‘no hay entradas’ y ‘aforo completo’. Lo que Madrid nos ofrece en diciembre es tanto que resulta imposible pensar que que podrás gozarlo todo así que decide qué no quieres perderte y compra tus entradas con antelación.

Puerta del Sol, Madrid | Imagen cortesía de esmadrid.com (Turismo del Ayuntamiento de Madrid)

Pasea... y ten paciencia

Abrígate, pasea… y ten paciencia; Madrid no es una ciudad especialmente lluviosa pero sí fría cuando llega el invierno así que empieza por abrigarte y eso incluye guantes e incluso gorro; así, bien pertrechado frente al frío, recorrer las calles de la ciudad a paso lento, en modo paseo, será un placer porque caminando así, sin prisa, no importa si en la calle te acompañan cien o un ciento, gozamos todos, ahora bien, si quieres darte pequeños lujos como degustar el chocolate con churros en San Ginés, necesitarás paciencia para hacer cola, es eso o animarte a disfrutar del chocolate de otras chocolaterías que haberlas las hay.

En definitiva, si te mueves en transporte público, tienes claro a dónde vas, has comprado las entradas con antelación y te tomas el día con calma y tranquilidad… disfrutarás del Madrid más bello que es, sin duda, el que se ilumina en diciembre.