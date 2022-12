Santa Ana, uno de los tesoros más desconocidos de Centroamérica

Santa Ana es una ciudad muy curiosa porque no hablamos de parte del importante patrimonio colonial de Centroamérica sino de una ciudad mucho más moderna aunque cuando visitas su Complejo Histórico no te lo parezca; ese Complejo Histórico está compuesto por El Palacio del Ayuntamiento, que es la sede del gobierno municipal, el Teatro Nacional, que no solo es uno de los más bellos sino que es famoso por su magnífica acústica, fue construido a principios del S.XX e inaugurado con una ópera de Verdi; el tercer edificio de este Complejo Histórico es el Cuartel de Santa Ana.

Teatro Nacional | Imagen cortesía de Turismo de Centroamérica

Claro que no podemos hablar de la magnífica arquitectura de Santa Ana sin mentar a su Catedral, es más, es probablemente el edificio más notable y sorprendente de la ciudad; la Catedral de Santa Ana tiene 90 metros de largo y su estilo es de una riqueza notable, es gótica y bizantina.

Donde vemos hoy la Catedral de Santa Ana había, allá por el S.XVI, una Parroquia Central de arquitectura colonial, desde entonces hasta nuestros días las vicisitudes que padeció este edificio incluyen el ataque de un rayo y la posterior reconstrucción de su fachada, un proyecto que se llevó por delante el aspecto colonial del edificio; a principios del siglo pasado, ante el deterioro que había sufrido la catedral, se inició un nuevo proyecto de reconstrucción, fue en esa época, cuando es consagrada como Catedral. En el año 1993 se llevaron a cabo nuestros trabajos de restauración y y dos años más tarde la Catedral recibió la consideración de Monumento Nacional.

Catedral de Santa Ana | Imagen cortesía de Turismo de Centroamérica

La Catedral de Santa Ana es una rareza de Centroamérica porque la mayor parte de las Catedrales de América latina fueron construidas al estilo colonial y no neogótico; está decorada con 28 estatuas y 51 lámparas y cuenta además con dos conjuntos de campanas: las tres campanas De la Torre norte que se activan manualmente y las tres De la Torre sur que llegaron con posterioridad a la Catedral, fueron traídas desde Países Bajos a mediados del siglo pasado y se activan electrónicamente.

Catedral de Santa Ana | Imagen cortesía de Turismo de Centroamérica

¿Más curiosidades de Santa Ana? Las hay, es más, estamos seguros de que hay incluso curiosidades por descubrir porque están todavía sin excavar algunos de los sitios arqueológicos que rodean la ciudad; el café, el azúcar y las flores son los productos que se cultivan en la zona y, si eres supersticioso, te encantará saber el nombre autóctono de esta ciudad: Cihuatehuacán ¿sabes qué significa en Náhuatl? La ciudad de las pitonisas…