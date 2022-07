Panagia Hozoviotissa: la historia del segundo monasterio más antiguo de Grecia

No es ningún secreto que el monasterio de Panagia Hozoviotissa es uno de los más espectaculares que podemos encontrar en Grecia, concretamente en la zona de Amorgos. Y siendo honestos, no es para menos. No solamente destaca por su belleza, sino por la historia que alberga. Y es que es considerado como el segundo monasterio más antiguo de este país.

Fue construido por Alexius Comnenus I en el año 1017, aunque se hizo una importante renovación en 1088. Una de las peculiaridades del monasterio de Panagia Hozoviotissa es que está al lado de un acantilado, aproximadamente a 300 metros sobre el mar. ¡Es una maravilla!

Esta edificación se construyó en honor a la Gracia de Panagia, que es la patrona de la isla, a modo de homenaje del ser humano a la Santa Madre. Es importante tener en cuenta que esta Santa Imagen se lleva a todos los pueblos de la isla, año tras año. Estamos ante una mezcla perfecta entre la naturaleza y la construcción del hombre.

De la manera en la que está construido, desde ese mismo punto tenemos una de las mejores vistas de toda la isla hacia el mar Egeo. Por lo tanto, con el paso de los años, se ha convertido en un auténtico icono pero también en uno de los puntos más visitados por los turistas.

Panagia Hozoviotissa | imagen de Dimis777 en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Muchas son las cuestiones por las que destaca este monasterio. Entre ellas, las paredes repletas de retratos de monjes, así como el olor a incienso y el gran número de tesoros. Además, también podemos encontrar una puerta baja de mármol que nos lleva hasta una escalera, por la que accedemos a la parte superior de la capilla. En ese mismo punto se guardan los grandes tesoros del monasterio. Entre ellos se encuentra la conocida como Panagia Portaitissa (siglo XV), una obra de la escuela de Creta que lleva por nombre Theotokio y, cómo no, la llamada Oración de Gennadio (1619).

Aunque hay muchas cuestiones por las que este monasterio llama poderosamente la atención, es evidente que se diferencia del resto tanto por su arquitectura como por su historia. Con el paso del tiempo, se ha convertido en una auténtica visita obligada para los turistas que se dejan llevar por esta isla griega.

Y es que, entre otras cosas, la playa situada debajo de esta edificación cuenta con unas aguas cristalinas verdaderamente sorprendentes. A ella se puede llegar andando y tardas unos 40 minutos aproximadamente, pero también puedes acceder a ella en barco. ¡Merece mucho la pena!

...

También te puede interesar...

Descubre el Monasterio de Carta, el monasterio en el que se rodó La Monja