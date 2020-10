Ngorongoro, en Tanzania, es uno de los lugares más espectaculares del mundo para visitar

Sucede que en estos tiempos de pandemia y confinamiento, de movilidad restringuida y protocolos higiénico sanitarios de todos los colores, el deseo de viajar se ve manifiestamente insatisfecho; ¿cómo compensar esas ganas de viaje que nos incomodan antes de que nos agrien el carácter? nosotros lo tenemos claro: convéncete de que esto pasará, es solo cuestión de tiempo y, cuando ese tiempo pase ¿dónde irás?. Te proponemos que te hagas esa pregunta y también que nos dejes ayudarte a responderla. Por ejemplo: si eres de los que se muere por un gran viaje natural esta noticia es para ti, vamos a hablarte de Ngorongoro, un cráter de un volcán convertido en una de las mayores reservas biológicas del mundo.

Ngorongoro | Imagen cortesía de Tanzania Tourist Board

Ngorongoro está en Tanzania y es, como te anticipamos, un cráter volcánico, tiene unos 600 metros de profundidad y unos 20 kilómetros de ancho, en total se trata de unos 300 kilómetros cuadrados de superficie convertidos en una maravilla natural como pocas porque es precisamente aquí donde encontramos la mayor densidad de vida silvestre en África, tanto es así que ha llegado a ser considerado como la octava maravilla del mundo.

Ngorongoro | Imagen cortesía de Tanzania Tourist Board

Lo primero que debes saber de Ngorongoro es que se trata de lo que en Tanzania se llama una 'Conservation Area Authority', una zona protegida en la que es la fauna y flora del lugar la que está en casa, la que manda, y eso significa que si bien podrás recorrer el cráter bien protegido en un vehículo, difícilmente podrás bajar de él; pero no temas, no será un recorrido en absoluto aburrido, aquí viven unos 30.000 animales a los que podrás ver de cerca y también de lejos, desde los puntos más altos del cráter (te volverás loco cámara en mano sacando fotos panorámicas).

Ngorongoro | Imagen cortesía de Tanzania Tourist Board

El clima de este lugar es también muy especial, provocado en gran medida por la profundidad del cráter, suele haber nubes alrededor del borde y es uno de los pocos lugares de Tanzania donde el frío por la noche no es una excepción; pastizales, pantanos, bosques, lagos.... en el corazón de este magnífico lugar no falta de nada, de ahí su riqueza en lo que se refiere a la fauna y la flora, de hecho, aunque no es un lugar cerrado y los animales no solo pueden moverse en libertad sino que pueden incluso salir de esta zona, no suelen hacerlo porque aquí encuentran todo lo que necesitan.

Ngorongoro | Imagen cortesía de Tanzania Tourist Board

¿Qué animales podrás ver? el cráter del Ngorongoro es uno de los mejores lugares del mundo para ver al rinoceronte negro, un animal en peligro de extinción; los leopardos viven aquí y también leones de crin negra y flamencos; además podrás visitar un par de aldeas Maasai, podrás ver cómo son sus cabañas, cómo las construyen y cómo es su vida de pastores de ganado; una curiosidad: no se les permite construir aldeas en el interior del cráter pero ellos continuan llevando a su ganado a pastar y beber allí a pesar de la cercanía de los depredadores.

Ngorongoro | Imagen cortesía Tanzania Tourist Board

En definitiva, el cráter de Ngorongoro es, como te decíamos, uno de los lugares más espectaculares del mundo y está en Tanzania, un país que tiene mucho que ofrecernos más allá de sus playas e islas paradisíacas.

Más información: Tanzania Tourism