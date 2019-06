Vive la fiesta de Carnaval en Extremadura

Todo esta ya preparado en Extremadura para los días más esperados del año. Murgas, comparsas, desfiles, máscaras, bailes y mucha diversión están a apunto de tomar las calles de muchos pueblos y ciudades de la Comunidad. Y es que en esta parte de España, los carnavales se celebran con mucha pasión. Unas fiestas que se preparan con todo lujo de detalles, tanto, que incluso algunas de ellas han sido declaradas de Interés Turístico. Así que, si aún no has decidido dónde vas a pasar estos días, te recomendamos que, por ejemplo, visites Badajoz. Y la razón no es otra que, su Carnaval, está considerado como uno de los tres mejores de España. Toda la ciudad se vuelca con esta fiesta. El Carnaval de Badajoz, no es solo un espectáculo, es una manera de sentir. Desde el pregón, al concurso de murgas, los coros y comparsas, la tamborada, el desfile de comparsas, las carrozas y todo tipo de trastos rodantes, todo es un sin parar. Comienza con el gran Concurso de Murgas en el Teatro López de Ayala, que finaliza el viernes 13, y sigue en días sucesivos, con las murgas en los bares, calles y plazas de la ciudad. Y es que durante el Carnaval encontrarás en Badajoz máscaras, disfraces, cante y baile por todas partes. Otro de los momentos importantes es el Desfile de Comparsas, que se celebra el domingo y en el que las agrupaciones desfilan con sus disfraces y bailan coreografías a ritmo de percusión. El Carnaval de Badajoz es una fiesta declarada de Interés Turístico Nacional. Prepárate para disfrutar en la calle de toda la diversión y de la alegria contagiosa de todos los pacenses. Y lleva algo con lo que disfrazarte o serás el más raro del lugar. Otro de los carnavales más importantes de Extremadura, es el del Campo Arañuelo. Declarado también Fiesta de Interés Turístico, tiene una tradición de más de 300 años que incluso se mantuvo cuando el Carnaval estuvo prohibido en España por motivos políticos. Este carnaval de Navalmoral de la Mata se llama "Carnaval del Campo Arañuelo" porque en él participan localidades vecinas, como Belvis de Monroy, Talayuela, Villanueva de la Vera o Peraleda de la Mata. Es la fiesta más grande de Navalmoral de la Mata y el carnaval más importante de la provincia de Cáceres. El chupinazo desde la plaza Mayor y la elección de las Reinas marca el comienzo de la fiesta en la que participan peñas, charangas y comparsas. El Domingo Gordo se celebra el desfile de carrozas y el martes otro desfile más. El miércoles de ceniza, el carnaval termina con el célebre entierro de la sardina. Y si quieres saber más de esta tradición puedes visitar el Museo del Carnaval en Navalmoral, donde se exponen los carteles de la fiesta desde 1981, fotos desde 1926 y disfraces que se han podido ver en las calles en todos estos años. Y en Villanueva de la Vera podemos disfrutar de uno de los Carnavales con más tradición de la región, el Peropalo. Una Fiesta de Interés Turístico de Extremadura en la que un pelele es ajusticiado por el pueblo y quemado al final entre lamentos. Los peropaleros son los que se encargan de elaborar el muñeco mientras rezan unos misteriosos versos, y organizan todos los actos hasta el final, el martes de Carnaval. La fiesta simula un juicio popular a un malhechor y se ha mantenido hasta la actualidad como parte de la tradición de esta comarca. El domingo y el lunes de carnaval el Peropalo es paseado por los peropaleros y tamborileros, y llevado varias veces a la plaza mayor para que le hagan las judiás, burlas e insultos. Y la mañana del martes de carnaval, el martes gordo, los habitantes sentencian a Peropalo a muerte. La sentencia se celebra con disparos de salvas y petardos. Sin duda uno se lo puede pasar estupendamente disfrutando de esta curiosa fiesta y compartiendo momentos, risas y actividades carnavaleras con los habitantes de Villanueva. El pobre Peropalo se lleva la peor parte pero curioso vivirlo, si que es.