Si viajas al norte de España, prueba estos platos

Si este año vas a ir a hacer un viaje por el norte de España, debes saber que no todo lo que has de apuntar en el itinerario son lugares para visitar. Las playas, los cascos antiguos, los pueblos con encanto etc. no son sus únicos atractivos. Atractivos también resultan, además, muchos de los platos típicos de esta zona de nuestro país.

Así, en las siguientes líneas verás un listado de esos platos que debes contemplar como opción para tus comidas o cenas. No hace falta que los pruebes todos. Pero, igual que no te vas de Italia sin comerte una pizza o un plato de pasta... ¡no deberías irte del norte de España sin darle a tu paladar el gusto de deleitarse con algunos platos de su gastronomía!

Chorizo a la sidra | Imagen de Tamorlan en Wikipedia, licencia: CC BY 3.0

Por ejemplo, si viajas a Galicia no estaría de más que un día comieses pulpo a feira. ¿Quién no ha escuchado hablar alguna vez del pulpo a la gallega? De hecho, puede incluso que lo hayas comido en otras zonas de España. Pero lo cierto es que no hay nada mejor que probarlo en la propia tierra. Así que prueba el pulpo y prueba también los pimientos de padrón.

Asturias, por su parte, no tiene plato más conocido que su fabada. Es un plato caliente, contundente, de los que alimentan que se diría. Además de las 'fabes', las legumbres que son el ingrediente principal, lleva otros como morcilla, tocino y lacón salado. Pero este no es el único plato típico de esta comunidad. En Asturias también puedes probar el pastel de cabracho, el chorizo a la sidra o el pitu de caleya, que es un guiso de pollo.

Quesada Pasiega | Imagen en Wikipedia, autor: Valdavia, licencia: CC BY-SA 3.0

En Cantabria, por su parte, también cuentan con un plato de legumbres típico de allí. Hablamos del cocido montañés, que lleva alubias blancas, costillas adobadas, berza, morcilla, tocino y también chorizo. Tiene muchas calorías, pero ya sabes eso que dicen... una vez al año no hace daño. Igual que tampoco hace daño comerse su tradicional tarta de leche cuajada llamada quesada pasiega. De hecho, puede resultar una opción más atractiva en verano.

En el País Vasco, por otro lado, están abriendo muchos restaurantes que sirven comidas innovadoras. Por supuesto, puedes acercarte a alguno de ellos a ver qué es lo que te ofrecen... ¡seguro que está buenísimo! Pero también puedes ir a un bar de los de toda la vida a llenar tu estómago con un plato de bacalao al pil pil.