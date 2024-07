Nos vamos de Festa Hortera a Porto do Son

Cuando hablamos de fiestas populares y ahondamos en su origen solemos encontrarnos con una relación directa con la religión, no en vano España es un país de tradición católica, o con asuntos más paganos y relacionados en ese caso ya sea con tradiciones legendarias o con asuntos más mundanos como las cosechas; lo que no es tan habitual es que una broma entre amigos acabe por convertirse en una fiesta popular y eso es exactamente lo que ha ocurrido en Porto do Son: la Festa Hortera que celebran el primer fin de semana de agosto no tiene que ver con ninguna advocación religiosa, tampoco con las buenas ni las malas cosechas ni con ninguna leyenda celta que desconozcamos sino precisamente con eso, con una broma entre amigos...

Festa Hortera en Porto do Son | Imagen cortesía de Turismo de la Ría de Muros Noia (Ría da Estrela)

Hace poco más de 20 años un grupo de amigos decidió celebrar su particular carnaval en pleno verano, se disfrazaron y salieron de juerga luciendo sus mejores galas fiesteras de bar en bar por la localidad de Porto do Son; en la actualidad es el propio ayuntamiento quien invita a sus vecinos y a los visitantes, que no son pocos en esta época del año, a vestirse del modo más hortera y peor combinado posible para vivir una fiesta divertida a rabiar, apta para niños y para mayores, para todo aquel que quiera pasárselo bien riéndose, para empezar, de sí mismo.

Habrá pasacalles y desfiles, concurso de disfraces y también de karaoke, conciertos y muchas sorpresas porque los organizadores guardan celosamente el secreto de los eventos más locos y divertidos del programa de la Festa Hortera; lo que sí sabemos es que este año está dedicada a María Jiménez, toda una diva del descaro y el atrevimiento.

Festa Hortera de Porto do Son | Turismo de la Ría de Muros Noia (Ría da Estrela)

La Festa Hortera de Porto don Son pasa por ser la fiesta más charramangueira (la más loca y divertida) de toda la Ría de Muros Noia, tanto es así que año a año va viendo crecer su fama y el número de visitantes que se suman a ella ¿te la vas a peder? Si estás en las Rías Baixas el primer fin de semana de agosto seguro que no...