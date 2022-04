Si lo tuyo es el turismo activo, tu mes para visitar Formentera es abril

Los runners lo saben bien y por eso han tomado Formentera el primer fin de semana de abril para disfrutar del Formentera All Round Trail pero no creas que por habértelo perdido se te han escapado todas tus opciones para disfrutar del turismo activo y deportivo en esta bellísima isla balear, la fiesta del deporte no ha hecho más que empezar en Formentera, toma nota de las próximas citas:

Para los amantes de la bicicleta

El fin de semana del 9 al 10 de abril se celebra la VII Volta Cicloturista Formentera; es una prueba de dos etapas de 72 kilómetros cada una abierta a todos los aficionados a la bicicleta de montaña (BTT); ambas etapas recorren el perímetro de la isla de Formentera pero en direcciones opuestas: la salida de las dos etapas es a las 9 de la mañana y la llegada se estima alrededor de la 1 de la tarde, el punto de salida y llegada es el mismo: la Plaza de la Constitución de San Francesc.

Para los que disfrutan navegando o viendo a otros navegar

Del 14 al 16 de abril se celebra la XIX Regata Ophivsa, una prueba náutica que enamorará a los amantes de este deporte en sus dos regatas, tanto la que sale del Puerto Olímpico de Barcelona como la que lo hace desde el CN Sa Ràpida de Mallorca, ambas terminan en el mismo lugar, en el puerto de La Savina, en Formentera. ¿Te sorprende en nombre de esta regata doble? Ophivsa es una palabra de origen griego que significa tierra de serpientes pero, no temas, en la antigüedad se llamaba así a las Islas Pitiusas, Ibiza y Formentera aunque lo cierto es que tales serpientes no existieron jamás, a lo sumo pequeños reptiles como lagartijas que son, por otra parte, símbolo icónico de estas islas.

Para runners y senderistas

El 17 de abril tendrá lugar la VII Carrera7caminata de Far a Far, perfecta para quienes lamentan haberse perdido el Formentera All Round Trail del primer fin de semana de abril. Consiste, como desvela su nombre, en recorrer los 26 kilómetros que separan los dos faros de Formentera, Cap de Barbaria y La Mola, los runners podrán disfrutar de la prueba en modo trail mientras quienes no tengan interés en competir podrán participar en la caminata popular; es una prueba realmente espectacular porque recorre caminos de tierra y arena bordeando la costa y regalando a quienes se animan a vivirla vistas realmente inolvidables.

