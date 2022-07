Torre de los Clérigos: historia, datos curiosos y dónde podemos encontrarla

Es el momento más que perfecto para descubrir uno de los monumentos más sorprendentes que podemos encontrar en la ciudad portuguesa de Oporto. Estamos hablando, cómo no, de la conocida como la Torre de los Clérigos. Es, junto a la iglesia, uno de los complejos arquitectónicos a destacar de la ciudad.

Una de sus mayores características salta a la vista: está realizada en granito. Por si fuera poco, es importante destacar que la Torre de los Clérigos tiene una altura espectacular, de unos 75 metros. Se puede ascender gracias a una escalera interior, de más de 240 peldaños. Aunque para muchos cuesta la subida, ¡merece muchísimo la pena!

Torre de los Clérigos | Imagen de Diego Delso en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Como curiosidad, al ser una de las Torres más conocidas de Portugal, el país decidió utilizarla para crear una moneda conmemorativa de 2 euros. Por si fuera poco, debes tener en cuenta que la Torre de los Clérigos, así como la iglesia, están abiertos al público. Es más, hasta recibe visitas por la noche.

La Torre de los Clérigos, a través de su historia

Tanto la Torre como la propia iglesia son obra de uno de los mayores exponentes del estilo barroco en Oporto. Estamos hablando, cómo no, de Nicolau Nasoni. Las obras comenzaron en el año 1754 y no finalizaron hasta 1763. No solamente se erigieron la Torre y la iglesia, sino que la Hermandad de los Clérigos Pobres también se encargó de construir nada más y nada menos que una enfermería.

El diseño que se pensó inicialmente incluía una segunda torre. A pesar de los esfuerzos, jamás se llegó a construir. La Torre de los Clérigos es tan sumamente impresionante que, durante muchos años, fue considerado como el edificio más alto de todo Portugal. Eso sí, desde 1910, es considerado como Monumento Nacional y la Torre, por su parte, todo un símbolo de Oporto.

¿Dónde podemos encontrar la Torre de los Clérigos y cuáles son sus características?

La iglesia no pasa para nada desapercibida entre los turistas que deciden dejarse llevar por el encanto de la ciudad portuguesa. Pero lo que llama poderosamente la atención es, sin lugar a dudas, la Torre de los Clérigos. Desde ese mismo punto encontramos una de las vistas más impresionantes de Oporto.

Torre de los Clérigos | Imagen de Diego Delso en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Por lo tanto no es ningún secreto que, durante muchos siglos, esta Torre sirvió de referencia para aquellas embarcaciones que navegaban por el conocido río Duero. El lugar donde podemos encontrar esta edificación es uno de los más conocidos de Oporto. Estamos hablando, cómo no, del “Cerro de los Ahorcados”.

Recibe este peculiar nombre puesto que ese es lugar donde se enterraba a los que eran ajusticiados. Si decides visitar la Torre de los Clérigos y su iglesia, te recomendamos que te dejes llevar por la espectacularidad del conocido como Jardín de João Chagas. Estamos seguros de que no te dejará indiferente.

...

También te puede interesar...

El balneario de Pontevedra que cuenta con tres pozas con vistas a Portugal