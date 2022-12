Todavía estás a tiempo de disfrutar de alguno de los belenes vivientes de la provincia de Salamanca

El primer Belén vienen de esta particular ruta se celebró el pasado 10 de diciembre en Puerto de Béjar, se trata de un Belén acuático ubicado sobre antiguos lavaderos; el 17 de diciembre tuvieron lugar no una sino tres representaciones de un Belén viviente, fue en los pueblos de El Encinar donde participaron más de 100 vecinos en la representación, Matilda de los Caños y Rollán donde se acompañó la representación por villancicos. El Belén de la Plaza del Caño del Moro es el tercero que se celebra en el bonito e histórico pueblo salmantino de Ciudad Rodrigo, los otros dos tuvieron lugar en La Plaza del Buen Alcalde y el Barrio Nuevo los días 18 y 23 de diciembre respectivamente; también fue el día 23 cuando en Santiago de la Puebla escenificaron su particular Belén viviente.

Te decíamos nada más abrir esta noticia que todavía estás a tiempo de disfrutar de alguno de estos Belenes vivientes y así es porque en Santiago de Puebla, Valdemierque y Sorihuela celebran sus Belenes pasada la Nochebuena y la Navidad:

Belén Viviente de Valdemierque, Salamanca | Imagen cortesía de Turismo de la provincia de Salamanca

Santiago de la Puebla

En Santiago de la Puebla se escenifica el Belén viviente el 26 de diciembre, es uno de los que arrastra más tradición en toda la provincia y en su recreación participan un centenar de vecinos que preparan este día a lo largo de todo el año.

Valdemierque

Valdemierque es un pueblo de apenas 60 habitantes que participan, casi en su totalidad, en la escenificación del Belén viviente el día 26 de diciembre; la representación empieza en la Iglesia Nueva donde tiene lugar la escena de la Anunciación y termina en la Iglesia Vieja con un recital de villancicos tradicionales.

Sorihuela

El último Belén viviente de este particular circuito de belenes se celebra el día 30 de diciembre a las 6 de la tarde, se trata de un Belén etnográfico que escenifica el modo de vida de finales del S.XIX y que se acompaña de villancicos tradicionales y sonidos tan navideños como el del tamboril.