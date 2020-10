Qué comer en tus escapadas nacionales ahora que llega el frío

Todavía brilla el sol, luce como si fuera verano pero sus rayos ya no calientan el ambiente como hasta hace pocas semanas y el cuerpo nos pide ya comenzar a abrigarnos y dejarnos de tantos platos fríos pero ¿cuáles son los más recomendables y apetecibles en esta época del año? Depende de cuál sea tu destino, sin duda, pero casi en cualquier rincón de España podrás degustar un buen plato de legumbres o una sopa, unas setas o la carne de caza.

Sopas

Quien dice sopa dice una crema o un puré; no importa si es un sencillo caldo de huesos o una contundente sopa castellana o de ajo, una crema de verduras o un puré de calabacín, el caso es que se sirve, siempre, bien caliente y se disfruta cuchara en mano. Las sopas son muy propias de las zonas de interior mientras que en la huerta mediterránea podrás disfrutar de las mejores cremas y purés de verduras de otoño e invierno.

Legumbres

Las legumbres son un producto esencial en nuestra gastronomía y nos permiten además recorrer nuestra geografía cuchara en mano: la fabada en Asturias, el cocido maragato en Castilla, los judiones de la Granja en Segovia, los callos a la Madrileña (¡con garbanzos!) en la capital…

Setas

Las setas son el producto de temporada por excelencia en el otoño, puedes prepararlas de mil maneras en función de la variedad que elijas; puedes ir a lo seguro y hacerte con ellas en el supermercado, si prefieres echarte al monte para recogerlas tú mismo infórmate bien antes de hacerlo, no acabes recogiendo lo que no debes y te lleves un susto inolvidable… (no, lo de las setas venenosas no es mito ni leyenda, son muy reales).

Caza

El otoño es también tiempo de carne de caza: perdices, liebres, venado… Son platos contundentes muy apropiados para una estación que nos pone ya rumbo al intenso frío del invierno.

¿Eres de los que, a la mínima que la pandemia y sus restricciones lo permiten, se escapa a recorrer España? ¡Te lo recomendamos! Y te recomendamos también que disfrutes de estos platos tradicionales en tu ruta nacional porque harán que recuperes el buen tono emocional del verano, su calidez y su luminosidad aunque la temperatura ambiental no acompañe.