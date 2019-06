Un San Valentín muy romántico en la ruta del vino Ribera del Duero

¿Todavía sin planes para San Valentín? Si te gusta el vino y quieres aprovechar esta fecha tan especial para hacer un poco de enoturismo, atrévete a sorprender y enamorar a tu pareja con unos planes de ensueño recorriendo las mejores bodegas de la ruta del vino Ribera de Duero. Un fin de semana diferente para todos los enamorados en el corazón de Castilla y León, con actividades organizadas, las mejores catas de vinos y los maridajes más imposibles. La Ruta del Vino te acompaña con hoteles maravillosos, spas de lujo, vinoterapia, bodegas y la mejor gastronomía de la zona. Prepárate para un fin de semana cálido y acogedor, con unos de los mejores vinos de España. ¿Qué te parece si empezamos por las bodegas? La bodega Emina, del Grupo Matarromera, celebra el Día de los Enamorados ofreciendo a las parejas una botella de Emina Espumoso como regalo de bienvenida y con un curso de iniciación a la cata en su bodega. La escapada romántica solo para dos continúa con un almuerzo maridado muy especial en La Espadaña de San Bernardo y finaliza con una visita a la Bodega Matarromera. Las Bodegas Portia, por otro lado, ofrecen a las parejas una visita nocturna y tematizada, todo gira alrededor de la relación entre el vino y el amor. Un recorrido sensorial por el interior de bodegas. Una visita que recorre el proceso de elaboración del vino desde el racimo hasta la botella, y que permitirá a las parejas adquirir el especial Portia Passion pack. La Bodega Histórica D. Carlos, propone a las parejas un curso de cata y maridaje, de cálidos y sugerentes vinos nacionales e internacionales, con un curioso acompañamiento de chocolates. Y todo acompañado de una comida en la bodega, ambientada para la ocasión. La Bodega PradoRey mezcla el amor con el entretenimeinto bajo el lema "Sin vino no hay amor", una cita del célebre Euripides. Y lo hace con un juego en el que se pondrán a prueba los sentidos de una forma muy divertida. Y te van a enamorar con los colores, los sabores, los aromas del vino… te van a mostrar los secretos de la elaboración de sus vinos y después podrás asistir a una cata. Juegos para pasar un buen rato con tu pareja. Y si quieres completar la escapada puedes alojarte en la Posada Real Sitio de Ventosilla y vivir el paquete especial Enamorados en la Ribera. Las Bodegas El Lagar de Isilla, además de su hotel enológico ofrecen una degustación en pareja con un menú que consta de un Lagar de Isilla Joven maridado con cucharita de queso fresco, y mermelada de vino La Casona de La Vid; de un Lagar de Isilla Crianza maridado con salchichón ibérico de Guijuelo, y de un Lagar de Isilla Vendimia Seleccionada maridado con una fondue de chocolate Guanaja y uvas Tempranillo. Suena bien, ¿a qué si? Una escapada romántica a la Ribera de Duero para que disfrutes de sus mejores vinos y de su gastronomía hospedado en un Hotel Enológico dentro de la bodega. En Bodegas Ascensión Repiso Bocos las parejas podrán realizar un recorrido guiado por la bodega, con una cata de dos de sus vinos al final, y con el maridaje del joven vino roble Verónica Salgado con embutido de la zona y del crianza Verónica Salgado Capricho con queso de oveja también de la zona. Y el sábado 15 de febrero a las 11:00 tienen programado un curso de cata en la bodega que junto a las jornadas gastronómicas de lechazo en la zona son una opción más que recomendable Y ya fuera de las bodegas, el Hotel AF Pesquera, en el día más romántico del año nos propone un fin de semana único y diferente. Para disfrutar de la esencia del enoturismo con una visita a bodegas míticas de la Ribera del Duero, taller de coctelería y una selecta gastronomía maridada con los mejores vinos de la tierra. Con un menú muy especial, con un plato principal a base de rulo de lechazo confitado con salsa de miel y patata panadera maridado con vinos del Grupo Pesquera de añadas únicas y un baile especial de San Valentín. Un plan perfecto para una velada única y muy romántica que no te puedes perder. Y por si todavía no te has decidido, La Vida Vino-Spa, ofrece también a las parejas un fin de semana romántico. Habitación doble con desayuno incluido y acceso a la zona de spa que cuenta con piscina con chorros y cascada, Hamam o Baño Turco, Ducha Nebulizada y zona de descanso con bebidas tonificantes y aunque estamos en una tierra de vinos, la bienvenida es con una botella de cava. Unas propuestas para un día de San Valentín ligado a una pasión, la del amor al vino.