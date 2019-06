Sama-Sama, el parque de atracciones del Circo del Sol que cada día es diferente

Ya es posible disfrutar en Madrid de lo último de Cirque du Soleil (el Circo del Sol). Se trata del espectáculo 'Sama-Sama', un estreno mundial de la compañía en el que se va más allá, permitiendo un espectáculo sensorial que combina el espectáculo en directo con un parque temático y un evento interactivo en el que el espectador puede convertirse en protagonista y explorar su creatividad gracias a lo último en tecnología.

'Sama-Sama' significa 'juntos' en tagalo, el idioma de Filipinas, y en el espectáculo se trata de experimentar con el ritmo, la música, el movimiento y los efectos de luz. Todo el recinto se convierte en un espacio experimental donde se desarrolla el show, sin un escenario previo. "Se trata de participar, de que la gente que venga sienta algo y forme parte de un equipo", ha explicado Roy Ofer, co-fundador de la compañía internacional Mayumana y fundador y CEO de Sama-Sama.

Sin un recorrido preestablecido, el espectáculo cambia cada día, a lo largo de una decena de experiencias de entre tres y siete minutos de duración, de las que pueden dsifrutar al mismo tiempo grupos de entre 42 y 120 personas. Así, la idea es que cada día pasen por el Madrid Arena unos 2.000 asistentes, en un espectáculo de algo más de tres horas de duración total.

Como explican ellos mismos, "primero piensas que es un show, luego descubres que estás en un parque interactivo y, de repente, te das cuenta que has emprendido un viaje a un lugar mágico que no sabías que existía y que está dentro de ti". Con el público convertido en actores, la diversión está más que asegurada. Es como formar parte de un gigantesco videoclip.

Una de las partes que más llama la atención es la llamada Tubos, donde ponen a prueba nuestra coordinación y memoria. Hay que guiarse por una serie de colores frente a unos tubos para seguir las pautas y crear música con otras 50 personas al mismo tiempo. El resultado es mágico. Tampoco te puedes perder Los cubos, donde cada persona en un cubículo, formando un muro, hace movimientos coreografiados frente a una pantalla. Un baile y una escenografía que recuerda a la del vídeo 'Come On Over' de Christina Aguilera.

Por cierto, que el espectáculo apenas tiene partes habladas, siendo la música y el lenguaje del ritmo el que predomina. Y si tienes vergüenza a participar, déjala a un lado, porque allí nadie mira, todos participan y pasan desapercibidos, por lo que no tengas miedo. Además, no tendrás que preocuparte de registrarlo todo en tu móvil para llevarte el recuerdo. Al entrar te dan una pulsera con la que podrás grabar un video personalizado con algunos de tus momentos en 'Sama-Sama'. Solo tienes que ponértela, registrar la pulsera en la web del show y recibirás el video en tu móvil o en tu correo al terminar la experiencia.

Las entradas están ya a la venta, a partir de 33 € (el pack familiar de dos adultos y dos niños). Eso sí, mira bien qué día vas porque las funciones tienen un horario diferente, y hay días que es a las 20.30 h, otros a las 22.00 h o a las 17.30 h.

