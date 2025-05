¿Sabías que España cuenta con su Fontana de Trevi? Su historia y dónde podemos encontrarla

Es más que evidente que España es un país verdaderamente fascinante, no solamente por su cultura y su arquitectura, sino también por su historia. No es ningún secreto que cuenta con rincones absolutamente espectaculares, pero también con monumentos que no dejan indiferente a nadie. Un claro ejemplo lo encontramos en la conocida como Fontana de Trevi española. ¿Dónde se encuentra y por qué recibe ese nombre?

Para conocer todos estos detalles, debemos poner rumbo a Andalucía, concretamente hasta el municipio de Priego de Córdoba. Allí nos encontramos con la Fuente del Rey, una obra que finalizó en 1803 y cuenta con un gran número de elementos barrocos y neoclásicos. Pero, ¿por qué es conocida como la Fontana de Trevi española? Básicamente porque su simbología mitológica nos recuerda a la ubicada en Roma.

No podemos dejar de mencionar que Priego de Córdoba es conocida como la “ciudad del agua”, entre otras cuestiones, por su abundancia de manantiales. Si nos centramos en la Fuente del Rey, el parecido con la Fontana de Trevi no se limita al aspecto decorativo, sino también a otros tantos elementos como la costumbre de lanzar monedas con el objetivo de cumplir deseos.

Fuente del Rey en Priego de Córdoba | Imagen de soniantonio, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Es importante destacar que esta Fuente está abastecida por uno de los elementos más conocidos e históricos de Priego de Córdoba. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a la Fuente de la Salud, construida en el siglo XVI y que incluye una talla de la Virgen que le da nombre. Además, la fuente principal experimentó un gran número de reformas desde el siglo XVI. No fue hasta 1802 cuando el Consejo de Castilla encargó al maestro Remigio del Mármol la obra definitiva.

La Fuente del Rey de Priego de Córdoba, a través de sus características

La Fontana de Trevi española cuenta con una forma alargada con una distribución basada en tres estanques escalonados. A su vez, está compuesta por nada más y nada menos que 139 chorros, de los cuales varios tienen mascarones que representan rostros humanos. El conjunto está rodeado de bancos de piedra.

En el primero de los estanques, podemos encontrar un grupo escultórico elaborado por José Álvarez Cubero, en el que observamos a un león luchando contra una serpiente. En el segundo, obra de Remigio del Mármol, nos topamos con la imagen de Neptuno y Anfítrite montados en un carro, tirado por caballos que emergen del agua.

Fuente del Rey en Priego de Córdoba | Imagen de soniantonio, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Desde este punto, llegamos al tercer estanque, al que el agua cae a través de una cascada. El recorrido finaliza en el conocido como Mascarón del Clero. Es un hecho que, con el paso del tiempo, la Fuente del Rey fue adquiriendo cada vez más relevancia histórica y cultural. Tanto es así que fue inscrita como Bien de Interés Cultural en 1984.

Por lo tanto, si estás pensando en poner rumbo a Priego de Córdoba, no dejes pasar la oportunidad de ver en primera persona la Fontana de Trevi española. De esta forma, podrás dejarte maravillar por su belleza y, por qué no, también podrás lanzar una moneda para pedir un deseo.