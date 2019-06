La ruta del Guardián Invisible de Dolores Redondo

La exitosa escritora Dolores Redondo, autora de la trilogía del Baztán, El guardián invisible, Legado en los huesos y Ofrenda a la tormenta, ha confirmado que se está preparando la versión cinematográfica de su primera novela, y que por supuesto, será rodada en escenarios naturales en el Valle de Baztán, el lugar elegido por la novelista para narrar la historia de Amaya Salazar, la ya más que famosa heroína de sus libros.

El Valle del Baztán en Navarra, esconde una exuberante naturaleza, cultura, patrimonio y tradiciones, y ahora también, con la ayuda de la escritora, la Ruta por el Baztán. Una ruta en la que ha colaborado Dolores Redondo y que recorre rincones que van a enamorar a los miles de fans de sus novelas, como el puente de Muniartea, el trinkete Antxitonea, el bar Txokoto, la comisaría de la Policía Foral, la iglesia de Santiago Apóstol, el cementerio o los enclaves naturales de los alrededores de Elizondo.

Gracias al éxito de la trilogía de la escritora, ahora podemos conocer uno de los enclaves más increíbles del Reino de Navarra. Y no solo nosotros, ya que más de media docena de editoriales internacionales han comprado los derechos de su obra.

Para reservar una visita guiada de El guardián invisible o pedir más información hay que llamar al teléfon 670336232, o bien escribir un mail a la siguiente dirección de correo electrónico elguardianinvisible@hotmail.com. También se puede hacer contactando con el Consorcio turístico de Bértiz en el teléfono 948 59 23 23 o el mail bertiz@consorciobertiz.org

Además de las visitas guiadas de El guardián invisible, en el Valle de Baztán hay quince localidades con sus palacios y caserios con grandes balconadas, monasterios y puentes medievales que cruzan preciosos ríos, paisajes con verdes prados, colinas y magníficos bosques, monumentos megalíticos y cuevas. Un destino que es ideal como base para llegar en poco tiempo a ciudades como San Sebastián y Pamplona, e incluso hacer una escapada al sur de Francia.

Pero es que además, a partir de esta primavera, Turismo de Navarra presenta una nueva ruta. El paisaje y el patrimonio de esta Comunidad, la han convertido, en más de una ocasión, en escenario de varias producciones cinematográficas que han tenido gran repercusión nacional e internacional. Películas como "Las Brujas de Zugarramurdi" de Alex de la Iglesia, más recientemente "Ocho Apellidos Vascos" de Emilio Martínez-Lázaro, o "The Way" y "The Counselor" de Ridley Scott, entre otras, han mostrado al mundo la belleza de la Comunidad Foral de Navarra.

Navarra apuesta por seguir esta línea y consolidarse como un destino para nuevos proyectos de cine. Y, tanto es así, que en su nueva campaña, Navarra Déjate Abrazar, ha presentado Navarra de Cine, una ruta que no te puedes perder. Con trece escenarios que recorren la comunidad y que pasan por lugares maravillosos. El director de cine Montxo Armendáriz presentó en Fitur la Ruta del Cine de Navarra como una manera estupenda de conocer Navarra y los escenarios naturales donde se han rodado algunas de las películas más destacadas de los últimos años.

Como la Cueva de Zugarramurdi, el impresionante complejo cárstico situado cerca de la frontera con Francia, en el que se celebraban rituales paganos en la antigüedad, y que en el Proceso Inquisitorial de 1609 a 1614, fue presentado como un lugar en que que se hacían actos de brujería. El Valle de Baztán, con las novelas de Dolores Redondo, que se convertirá en breve en un escenario de rodaje. Leitza,hoy más conocida que nunca gracias a la película que ha barrido en espectadores "Ocho apellidos vascos". Orbaitzeta y el Valle de Arce, escenario de la película "Silencio Roto" de Montxo Armendáriz que recreaba la vida de un pequeño pueblo tras la Guerra Civil Española. Ochagavía y la Selva de Irati donde se rodaron las películas "Furtivos" de José Luis Borau galardonada con la Concha de Oro a la mejor película en el Festival de Cine de San Sebastián y "Secretos del Corazón" de Montxo Armendáriz que fue candidata a los Oscar de Hollywood. El Valle del Roncal, escenario de varias películas, la más reciente "Obaba" también de Montxo Armendáriz; y Olite, fiel reflejo de la aristocracia en "Los Borgia" del director Antonio Hernández en la que participó Antena3 Televisión. Las impresionantes e impactantes Bardenas Reales y Tudela, donde rodó el director Ridley Scott y que además han sido escenario de una película que se estrenará este año, "Anacleto Agente Secreto". Artajaona, set de rodaje de la película "Robin y Marian" de 1976.

Las Sierras de Urbasa, Andía y Estella, donde se rodarón producciones como "Patton" la película estadounidense de 1970 ganadora de 7 Oscar incluyendo el de Mejor película, director, actor y guión, hasta más recientemente "Biutiful" del mexicano Alejandro González Iñárritu, protagonizada por Javier Bardem, y que fue nominada al oscar en la categoría de Mejor Película de Habla no Inglesa. Lekunberri y el Valle de Larráun, ¿quién no se acuerda de la famosa película "Campanadas a Medianoche" de Orson Welles, o de "The Way" rodada en el Camino de Santiago que recorre Navarra?. En Pamplona, la capital, además de "Fiesta" en 1956, producciones como "El Quijote" de Orson Welles, "Solo se vive una vez" o "No tengas miedo" sirvieron para dar a conocer internacionalmente la ciudad.

Sin duda, apetece, y mucho, conocer todos estos escenarios asociados a la historia del cine, disfrutarlos y recorrerlos. Muy pronto, en primavera, se inica esta nueva ruta, Navarra, de Cine, que te va a enamorar.