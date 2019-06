5 restaurantes para comerte Guipuzcoa

Comer en el norte promete siempre placer y hacer ineludible el capital pecado de la gula y comer en Guipuzcoa es el súmmum de esta afirmación, no en vano San Sebastián está considerada como una de las mejores ciudades del mundo para comer. No podemos hablar de la restauración guipuzcoana sin mencionar al menos los restaurantes Akelarre, Arzak, Berasategui y Mugaritz porque suman entre los cuatro once Estrellas Michelín, tres por cocina -máxima categoría- los tres primeros y dos el Mugaritz de Andoni Luis Aduriz que, con Arzak, Berasategui y Pedro Subijana son la vanguardia de la cocina vasca y su representación más internacional. Claro que si tu destino está en Guipuzcoa y tuvieras la intención de sentarse a la mesa que sirven estos cuatro chefs de alta cocina, seguro que tendrías tu reserva hecha desde hace ya tiempo y que estarías contando los días para llegar a tu destino. Elegir cualquiera de estos cuatro restaurantes para celebrar el verano es, sin duda, un capricho de buen gusto y por eso no necesitan recomendación. En realidad, los cinco restaurantes que hemos elegido para comernos las playas guipuzcoanas tampoco son desconocidos, muy al contrario, son de lo mejor de la gastronomía vasca tras los cuatro abanderados con los que hemos empezado este repaso culinario; son restaurantes a los que hay que ir al menos una vez, a uno al menos en estas vacaciones si tu rumbo es norte, costa y guipuzcoano; y es que los sabores que descubrirás en ellos encierran lo mejor de la tradición culinaria vasca entendida de otro modo y es precisamente ese otro modo, ese enfoque y arte diferente en la cocina, lo que los hace especiales... e imperdibles. Hablamos de Kokotxa, el Mirador de Ulía, Arbelaitz, Alameda y Zuberoa. Cinco restaurantes de norte y estrella, de gastronomía vasca y cocina actual, de sabores deliciosos frente a un mar bellísmo como el que se ve desde la sala del Mirador de Ulía...