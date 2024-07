Playas que saben a verano

Nos gustan nuestras playas, nos encantan de hecho, y podríamos recomendar tantas como para que no quepan ya ni en una serie de artículos playeros así que vamos a acotar un poco; cuando vamos a pasar el día a la playa queremos tener cerca algún chiringuito o un restaurante en el que comer rico ¿en qué playas tienes asegurado el buen comer? Las hay por cientos… pero a nosotros nos gustan especialmente las que te recomendamos a continuación.

Empezamos por el norte porque no se nos ocurre mejor lugar para empezar que la que pasa por ser la mejor ciudad del mundo para comer y que tiene, además, una playa preciosa: San Sebastián y su playa de la Concha. Otra playa vasca en la que se come de lujo es la de Zarautz, en la que tiene su restaurante el televisivo chef Karlos Arguiñano.

Playa de la Concha, San Sebastián | Pixabay

Galicia es también una región con fama de buen comer y tiene además playas bien bonitas ¿en cuáles confluyen las dos cosas? En la playa de Silgar, por ejemplo, en Sanxenxo y también en las Islas Cíes y su playa de Rodas, el entorno es tan espectacular y tan bello que casi cualquier cosa te sabrá a gloria.

Si hablamos de playas ricas tenemos que hablar por fuerza de Andalucía: en la gaditana playa Bolonia no sólo te maravillarás ante sus espectaculares dunas, también disfrutarás de un pescaíto frito de escándalo; sin salir de Cádiz nos vamos hasta otra de las playas más famosas de la región, la de la Barrosa, en la que puedes disfrutar de los platos típicos andaluces; en la playa de la Malagueta comerás espetos como si no hubiera un mañana y en la playa de El Palmar, en Vejer de la Frontera, no sabrás por qué pescados y mariscos decantarte.

Playa de la Barceloneta | Pixabay

El Levante por supuesto también tiene lo suyo, empezando por la playa de Levante en Benidorm donde podrás disfrutar de ricas paellas; si bajamos hacia Alicante gozaremos de la playa de San Juan para seguir degustando arroces y si subimos hacia Barcelona comeremos de escándalo en la playa de la Barceloneta.

Cerramos nuestro paseo playero a la hora de comer en las islas, tanto en las Baleares como en las Canarias: en Baleares con quedamos con playa de Talamanca en Ibiza donde podrás incluso disfrutar de cocina mediterránea vanguardista y con la playa de Sus Illetes en Formentera donde son los pescados y mariscos frescos los que mandan en los menús de los restaurantes cercanos a la playa; en Canarias nos quedamos con la playa de Las Canteras en Las Palmas de Gran Canaria porque la playa es bien bonita y se come allí estupendos pescados y mariscos.