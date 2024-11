Las pastelerías y bombonerías centenarias de Madrid nos preparan una dulce Navidad

¿A quién le amarga un dulce? Y, en esta época del año, quien dice un dulce dice un trozo de turrón, de roscón de reyes, de panettone, un mantecado, un polvorón… La lista es larga y es que los dulces tradicionales de esta época, tanto en nuestro país como en otros con los que compartimos nuestra tradición católica, son muchos y a cada cual más delicioso porque ya se sabe que con los dulces de Navidad pasa como con los colores, los hay para todos los gustos.

¿Vives en Madrid o pasarás unos días en la ciudad para disfrutar de sus luces y mercados de Navidad? Si es así toma buena nota de las pastelerías y bombonerías centenarias de la capital porque, siendo la Navidad una época de dulces tradiciones, no encontrarás mejores lugares en los que endulzarte la boca estos días en Madrid.

Casa Mira es Jijona en Madrid y eso, a las puertas de la Navidad, es decir mucho; ¿por qué decimos que es Jijona en Madrid? Porque fue un hombre oriundo de esa localidad alicantina quien abrió esta pastelería a mediados del S.XIX; estando sus orígenes tan ligados a la localidad turronera por excelencia, seguro que no te sorprende que el producto estrella de Casa Mira sea precisamente ese, el turrón (en tabletas o al corte, como prefieras…).

Casa Mira | Imagen de Tarmorlan en Wikipedia, licencia: CC BY 3.0

Si pensamos en dulces de Navidad resulta inevitable imaginarnos ya los ricos roscones de reyes y son varias las pastelerías centenarias madrileñas que suelen componer las listas de los mejores roscones de reyes de la ciudad: la Antigua Pastelería Del Pozo es una de ellas pero también El Riojano, La Duquesita y un clásico castizo donde los haya: Viena Capellanes. Por supuesto aunque se trata de pastelerías especialmente famosas por su roscón de reyes en esta época del año nos deleitan con otras especialidades navideñas: el panettone de La Duquesita no tiene desperdicio, tampoco las figuritas de mazapán o los mantecaditos de El Riojano ni los turrones artesanos de Viena Capellanes.

Viena Capellanes en la Calle Fuencarral | Imagen de Tamorlan en Wikipedia, licencia: CC BY 3.0

Titulábamos este artículo refiriéndonos no solo a pastelerías centenarias sino también bombonerías y cabe que te haya llamado la atención que hagamos esa distinción, al fin y al cabo ¿por qué hay que hablar de bombonerías en Navidad? Los chocolates, en todas sus formas y recetas, no son estacionales ni especialmente navideños… pero es que La Pajarita es un mundo aparte, tanto es así que este año estrenarán una novedad entre sus ricos y dulces productos: turrones artesanos. Además, si estás de paso en la ciudad, seguro que querrás probar no solo las ricas pajaritas de chocolate de esta bombonería centenaria sino también sus famosos caramelos, famosos en todos sus sabores (que son nada menos que 17) pero muy especialmente en el que pasa por se el caramelo de Madrid por excelencia: el de violeta.

Antigua Pastelería del Pozo | Imagen de Tarmorlan en Wikipedia, licencia: CC BY 3.0

A estas alturas del artículo seguro que lo único que preguntas ya es donde están estas ricas pastelerías y bombonerías centenarias para visitarlas todas antes de que acabe el año: empezamos por el final, La Pajarita está en el Barrio de Salamanca pero cuenta con espacios en Las Rozas Village y en la Galería Canalejas; Casa Mira por su parte está en la Carrera de San Jerónimo; la Antigua Pastelería Del Pozo está donde indica su nombre, en calle Del Pozo (en la trasera del famoso restaurante Lhardy); El Riojano está en la Calle Mayor y Viena Capellanes… por todo Madrid (y cuando decimos todo Madrid nos referimos no solo a la ciudad sino a la región porque hay Viena Capellanes incluso en Pozuelo y Alcorcón)