El Parque del Laberinto de Horta, el jardín más antiguo de Barcelona

Este espectacular jardín comenzó a construirse a finales del S.XVIII, concretamente en 1794, y fue diseñado por el arquitecto italiano Domenico Bagutti en su primera estructura; actualmente, y tras algunas reformas, cuenta con un delicioso jardín neoclásico que data de la época de Bagutti y otro de estilo romántico y más moderno, diseñado en el S.XIX; abrió al público en general en 1971 y es uno de los secretos mejor guardados de Barcelona.

Cuando vemos listas de las visitas imperdibles de Barcelona no siempre encontramos en ella el Parque del Laberinto de Horta y no será porque no lo merezca; no sólo se trata de un jardín histórico sino del más antiguo de Barcelona, un entorno bellísimo y natural lleno de esculturas, estanques, fuentes, cascadas… y por supuesto también un laberinto realizado con cipreses recortados que está a la altura de los laberintos típicos de los jardines ingleses.

Templeta de Dánae con el laberinto al fondo. | Imagen de Canaan en Wikipedia, licencia CC BY-SA 4.0

Hasta que abrió al público en 1971, este jardín era un lugar privado por el que paseaban gentes tan notables como los reyes: fue visitado por Carlos IV con su esposa la reina María Luisa de Parma y sus hijos en 1802, por Fernando VII en compañía de su esposa la reina María Josefa Amalia de Sajonia en 1828 y por Alfonso XIII en dos ocasiones, en 1908 y en 1930; además a finales del S.XIX y principios del S.XX ya se celebraban en el jardín veladas de teatro al aire libre, de acceso muy restringido; se interpretaron obras tan notables como El Sueño de una Noche de Verano de Shakespeare coincidiendo con la primera visita al jardín por parte de Alfonso XIII, entonces acompañado por su esposa la reina Victoria Eugenia.

Jardín de los bojes. | Imagen de Canaan en Wikipedia, licencia CC BY-SA 4.0

Afortunadamente y para goce tanto de los barceloneses como de los turistas que visitan la ciudad, a finales de los años 60 la familia Desvalls vendió el parque al Ayuntamiento de Barcelona y éste lo convirtió en lo que es hoy, el parque público más antiguo de la ciudad y cabe que el más bello, tanto es así que ha sido incluso un escenario de cine: aquí rodó Tom Tykwer algunas escenas de la película El Perfume (dicen que están en Grasse, la ciudad del perfume, pero en realidad están en el Parque del Laberinto de Horta).