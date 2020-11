Palma de Mallorca anuncia la próxima apertura de nuevos alojamientos boutique en la ciudad

Hablar del sector turístico en 2020 es hablar de un drama que comenzó con el confinamiento y el cese total de la actividad, transitó una desescalada con serias dificultades y afronta todavía ahora restricciones de movilidad y aforos cuando no cierres temporales; el panorama es desalentador y solo las buenas previsiones en cuanto a la disponibilidad de una vacuna que nos inmunice frente al virus nos infunde algo de esperanza... eso y las buenas previsiones que lugares como Palma de Mallorca han desvelado.

Edificios históricos, Palma de Mallorca | Pixabay

No es que vayan a inaugurarse cuatro hoteles cualesquiera ni que vaya a hacerlo ya mismo porque así estaba previsto y no había vuelta atrás, no, es que importantes grupos hoteleros han renovado su confianza en Palma y, a lo largo de los próximos dos años, inaugurarán sendos hoteles boutique en el corazón histórico de la ciudad ¡albricias! ¿te alojarás en alguno de ellos? lo difícil será decidir en cuál: los cuatro ocuparán edificios históricos de Palma pero cada uno con sus particularidades.

Fachadas. Palma de Mallorca | Pixabay

El primero en llegar está ya a punto de caramelo, de hecho es el único de los cuatro que ya tiene nombre, Nivia Born Boutique Hotel; se inaugurará el próximo mes de diciembre (¡ya mismo!) y sus 24 habitaciones, el edificio de estilo renacentista que ocupan y las 4 estrellas que lucirá el hotel, se convertirán en un reclamo al que será difícil resistirse. El segundo en llegar será un hotel lleno de arte e historia porque se instalará en un edificio de origen medieval que cuenta con un patio de estilo gótico, contará con 20 habitaciones y será un hotel de alto standing; será necesario esperar un poco para estrenarlo porque actualmente el edificio que ocupará está en plena rehabilitación.

El tercero en discordia será un hotel en una fábrica de jabón del S.XVIII, sus instalaciones son negoclásicas y el hotel contará con 32 habitaciones y un jardín interior, será un hotel boutique y de lujo y se inaugurará a lo largo del año 2021. Tendremos que esperar hasta el año 2022 para conocer los apartamentos de lujo que ocuparán el emblemático comercio Casa Roca; contará con 16 habitaciones y ocupará un edificio de 1887 que se convertirá en un alojamiento de superlujo en Palma.