Orbaneja del Castillo, probablemente el pueblo más bonito de la provincia de Burgos

Orbaneja del Castillo sorprende a primera vista y es que se trata de un pueblo medieval enclavado en un paisaje kárstico que ha sido modelado por el agua; en él viven actualmente apenas unas decenas de habitantes pero en tiempo de los Reyes Católicos llegó a recibir la consideración de Villa; es famoso por su Cueva del Agua, una cueva en la que nace el arroyo que cruza el pueblo y que desemboca en el Ebro cayendo en el río a través de un salto de agua.

Orbaneja del Castillo. Curso de agua. | Imagen de Motta en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

¿Lo que no te puedes perder en Orbaneja del Castillo? Por supuesto el agua, la que sale de la Cueva del Agua cae al Ebro formando una espectacular cascada, puede verse en cualquier época del año pero si quieres disfrutarla cuando lleva más caudal debes visitar Orbaneja a principios de la primavera; no te pierdas el mirador de esta cueva, desde él descubrirás el imponente paisaje de formaciones kársticas que hace inconfundible a Orbaneja del Castillo; aunque este es, sin duda, uno de los mayores atractivos de esta villa burgalesa, no es el único; para empezar su casco urbano está considerado Conjunto Histórico Artístico así que también merece una visita; ¿su castillo? No te molestes en buscarlo porque aunque lo lleve en su nombre, no hay tal castillo.

Orbaneja del Castillo | Imgen de Rowanwindwhistler en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

El agua es, junto al paisaje kárstico de esta localidad, su atractivo principal: puedes, en época estival, refrescarte en las conocidas como Pozas de Orbajena del Castillo que son, de hecho, una de las piscinas naturales más famosas de Burgos y por supuesto también acercarte al Mirador del Cañón del Ebro que está a menos de media hora de esta localidad y desde el que se observa la magnificencia de sus paisajes.

No debes abandonar esta zona de Burgos sin visitar Sedano, no solo porque fuera el pueblo que Miguel Delibes consideraba suyo sino porque es ahí donde está el Centro de Interpretación del Valle Sedano y donde podrás entender mejor los sorprendentes paisajes de Orbaneja del Castillo.

