En Navidad, el Polo Norte también está en Almendralejo

Hacia finales de noviembre, no digamos ya cuando estrenamos diciembre, no hay pueblo ni ciudad española que no se ilumine y se vista de Navidad; es verdad que en esta época soñamos con grandes viajes navideños (viajes de esos que nos llevan a lugares como Laponia y la casa de Papá Noel, por ejemplo o a la Ciudad de la Navidad de Estrasburgo) pero lo cierto es que no hay que volar tan lejos para vivir una auténtica Navidad: las luces de la ciudad de Vigo, los Mercados de Navidad de la madrileña Plaza Mayor o el de la ciudad de Málaga… y el Polo Norte, sí, el Polo Norte de Almendralejo.

Almendralejo es una de esas localidades que se viste de Navidad para permitirnos disfrutar a lo grande de la magia propia de esta época del año: pista de hielo natural, belenes artísticos y vivientes, gastromercado navideño, tren turístico, espectáculos y talleres infantiles, pasacalles, conciertos, visita de sus majestades los Reyes Magos de Oriente y todo un parque de ocio navideño que responden al nombre de Polo Norte.

Almendralejo | Imagen de Alonso de Mendoza en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

El 1 de diciembre y en la Plaza de Extremadura se celebra el encendido de la Navidad de Almendralejo; la ciudad se iluminará con más de 500 elementos distribuidos por 68 localizaciones y con más de 7.000 metros de guirnaldas LED; ¿el mejor modo de descubrir esta espectacular iluminación? Gozando de un paseo en el tren turístico habilitado a tal efecto (a razón de 2,5 euros el viaje).

Una vez la ciudad está ya iluminada y vestida de Navidad toca disfrutar de un programa de fiestas al que no le falta detalle ni evento ¿los más interesantes? La pista de hielo natural para los amantes de los deportes de invierno, los diferentes belenes distribuidos por toda la localidad (algunos artísticos como el Gran Belén de José María Sanfélix en el antiguo colegio Ortega y Gasset, el de José Manuel Campos Rivera en el Ayuntamiento de Almendralejo o el Belén de Rodrigo González Álvarez en el Centro Cultural San Antonio y otros vivientes como los del Colegio Santo Ángel y la Parroquia de San José).

Belén | Pixabay

El Gastromercado navideño, que se celebrará del 15 al 17 de diciembre, nos ofrecerá ricos productos ibéricos, tapas, dulces y pasteles, golosinas variadas e incluso propuesta coctelera y la visita de los Reyes Magos de Oriente que anticiparán el Heraldo de Barros y sus pajes reales llegando a Almendralejo el día 3 de diciembre a las 4 de la tarde.

Y, por si todo esto fuera poco, Almendralejo estrena un gran parque de ocio navideño (Polo Norte) en el patio antiguo del colegio Ortega y Gasset, se puede visitar en horario de mañana y tarde (de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche) (a razón de 8 euros la entrada completa de mañana o tarde o 5 euros por una hora).