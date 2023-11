Estos son, según los turistas, los 10 mejores Mercados de Navidad de Europa (y uno es español)

Nos confirman desde European Best Destinations que han sido más de 374.000 viajeros quienes han votado para hacer posible la elaboración del ranking que designa los mejores Mercados de Navidad de 2023 (no porque sean los mejores del año, para afirmar eso habría que viajar al futuro porque la mayor parte de ellos están todavía a punto de inaugurarse) sino porque, en base a algo que podríamos asimilar al recuerdo de voto (el recuerdo de mercadillo en este caso) éstos y no otros son los que esos viajeros recomiendan visitar este año.

La buena noticia es que uno de esos Mercados de Navidad incluidos en el Top Ten de los mejores de Europa es español, se trata del Mercado de Navidad de la Plaza Mayor de Madrid, que ocupa precisamente el puesto 10 del ranking ¿imaginas cuáles son los 9 mercadillos que lo acompañan? Te lo desvelamos a continuación indicándote las fechas en las que podrás visitarlos:

Budapest (Hungría)

Este mercado de Navidad (The Advent Basilica) no es una sorpresa, suele estar siempre entre los mejores mercadillos de Europa pero en esta ocasión, además, es el más votado por los viajeros; se inaugura el próximo 24 de noviembre y se puede visitar hasta el 31 de diciembre.

Gdansk (Polonia)

El Gdańsk Christmas Fair pasa por ser el mercado navideño más bonito de Polonia y no es ser poca cosa porque este país es de profunda tradición católica y no son pocos los mercados de Navidad que maravillan a sus visitantes en muchas de sus ciudades. Como el de Budapest se inaugura el 24 de noviembre pero cerrará antes, el 23 de diciembre es el último día que podrás visitarlo.

Gdansk | Imagen cortesía de Visit Gdansk (Turismo de Gdansk)

Craiova (Rumanía)

He aquí la primera sorpresa de la lista, y es que el tercer mejor mercado navideño según los viajeros está en Rumanía, en Craiova, una localidad famosa además por sus siempre espectaculares luces de Navidad. Este mercado está ya abierto (se inauguró el pasado 17 de noviembre) y se puede visitar hasta el 2 de enero.

Riga (Letonia)

En Riga, como en Craiova, tanto las luces de Navidad como el mercado navideño atraen a muchos viajeros, así que si eres de los que viaja en diciembre buscando vivir la Navidad en destinos diferentes, Riga es una magnífica opción; ten en cuenta, eso sí, que las fechas de apertura de su mercado son tardías, no abre hasta el 7 de diciembre) aunque, para compensar, tampoco cierta hasta el 7 de enero.

Riga | Imagen cortesía de Live Riga (Turismo de Riga)

Montbéliard (Francia)

Montbéliard, al noreste de Francia, es uno de los pueblos franceses en los que mejor se celebra la Navidad (con permiso de Estrasburgo), y buena muestra de ello nos la da que los viajeros participantes las votaciones para elegir el mejor Mercado de Navidad han colocado a esta localidad en quinto lugar. Este mercado se inaugura el 25 de noviembre y permanecerá abierto hasta el día de Nochebuena, 24 de diciembre.

Essen (Alemania)

Alemania tiene también fama de celebrar estupendos mercados de Navidad, el de Dresde y el de Nuremberg son de los más famosos pero en esta lista los viajeros han elegido otro, el de Essen, que está ha abierto (desde el 17 de noviembre) y que se puede visitar hasta el 23 de diciembre.

Valkenburg (Países Bajos)

En Países Bajos, como sucede en toda Europa Central, la Navidad se celebra con cálidos mercados en los que se sirve vino caliente y especiado e iluminando las calles como en ninguna otra época del año; ¿cuándo visitar esta localidad holandesa para gozar de su Navidad? Ya mismo, porque su mercado está abierto desde el pasado día 17 y así permanecerá hasta el 7 de enero.

Madeira | Imagen cortesía de Turismo de Madeira

Madeira (Portugal)

Esta isla portuguesa es famosa, también, por su Navidad y aunque es su festival de fuegos artificiales de fin de año lo más espectacular, los viajeros han querido incluir su mercado en esta lista, eso sí, no estará operativo hasta el 1 de diciembre, tampoco cerrará hasta el 7 de enero.

Génova (Italia)

Innegable la tradición católica de Italia… de ahí que no falte un mercado de Navidad italiano en esta lista, el que han elegido los viajeros es el de Génova y está ya a pleno rendimiento, fue de los más madrugadores y abrió sus puestos el pasado 11 de noviembre; lo que debes saber: solo abre los fines de semana y el último día que podrá visitarse es el 17 de diciembre.

Madrid | Imagen cortesía de Turismo de Madrid

Madrid (España)

Madrid está a punto de inaugurar su clásico mercado de Navidad en la Plaza Mayor (ese en el que se perdía Chencho cada año, ya sabes…); podrá visitarse a partir del 25 de noviembre y hasta el 31 de diciembre; es probablemente el Mercado de Navidad más icónico de España, una visita imperdible si pasas por Madrid antes de que acabe el año.

Más información en Best Christmas Markets in Europe (Europe Best Destinations).