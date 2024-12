Monumentos españoles que tienes que visitar al menos una vez en la vida

Ya sabemos que los propósitos de año nuevo se hacen para incumplirlos; todos vamos a volver al gimnasio, ponernos a dieta, salir a caminar sino a correr, leer más, viajar mucho más… Y de todo eso, salvo excepción, se nos olvida pasadas pocas semanas, sino días, del nuevo año. ¿Y si este año cambiamos nuestra lista de propósitos de año nuevo e incluimos no solo viajar más sino donde ir? No hablamos de grandes viajes de los que exigen, además de un buen número de días libres, un presupuesto importante sino escapadas de las que podemos disfrutar aun contando con pocos días de vacaciones y con un presupuesto más ajustado ¿cómo elegirlas? Sencillo: ¿cuáles de los siguientes grandes monumentos ubicados en España no has visitado? Empieza por ahí…

Empezamos por el noroeste visitando la Catedral de Santiago de Compostela y, ya que viajamos a Galicia que es una región que queda a desmano de todo, aprovechamos la escapada y visitamos también la Torre de Hércules, en el paseo marítimo urbano más largo de Europa que es el de La Coruña; y también una de las murallas romanas mejor conservadas, la de Lugo.

Catedral de Burgos | Pixabay

Si pensamos en grandes catedrales como la de Santiago no podemos olvidar otras realmente espectaculares como la de Burgos, que es una de las catedrales góticas más bonitas del mundo, y la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, en Zaragoza; tampoco la Sagrada Familia, en Barcelona, porque es una de las más sorprendentes y originales, no en vano es obra y arte de Gaudí; eso sí, ya que visitas Barcelona, no dejes de pasear a placer por el Barrio Gótico.

Hay dos ciudades, una al norte de Madrid y otra al sur, que son históricas y preciosas: Segovia y Toledo; en Segovia te quedarás maravillado ante el Acueducto y, cuando creas que no puedes descubrir nada más imponente, te quedarás pasmado ante la belleza del Alcázar de la ciudad, un castillo de cuento y película; ¿Toledo? La Catedral, El Greco… y por supuesto su Alcázar.

Alcázar de Segovia | Pixabay

Claro que si visitas Segovia y Toledo no puedes pasar de largo por tres de los reales sitios más bellos: el Palacio de la Granja, el de El Escorial y el de Aranjuez, eso además del Pasaje de la Luz de Madrid, que es Patrimonio de la Humanidad.

¿Sabías que el Teatro Romano de Mérida es uno de los monumentos más visitados de España? Pues así es… y de ahí podemos saltar a Andalucía para visitar, por lo menos, La Alhambra de Granada, la Mezquita Catedral de Córdoba y La Giralda de Sevilla.

Mezquita Catedral de Córdoba | Pixabay

¿Echas en falta monumentos notables? ¡Nosotros también! (Las murallas de Ávila, la Ciudad de las Ciencias de Valencia, las ruinas romanas de Tarraco, la Catedral de León, el Palacio Episcopal de Astorga…). Pero no hemos elegido estos al azar sino que hemos destacado en negrita los que son los más visitados de la Península según Spain info (Turismo de España) y añadimos algunos más cercanos a ellos que podrás ver aprovechando el viaje; en todo caso esta lista no tiene por qué ser más que tu punto de partida…