Monasterio de Sant Pere de Rodes: historia y datos curiosos que te sorprenderán

El Monasterio de San Pedro de Roda, o también conocido como Monasterio de Sant Pere de Rodes, es una edificación religiosa verdaderamente espectacular situada en la provincia de Gerona. Para descubrirlo, tenemos que trasladarnos a Puerto de la Selva. ¡Estamos seguros de que te sorprenderá!

Este monasterio llama poderosamente la atención, entre otras cuestiones porque fue construido en la falda de la montaña de Verdera. Por lo tanto, está debajo de las ruinas del conocido como Castillo de San Salvador de Verdera, que le había brindado cierta protección.

Desde el Monasterio de Sant Pere de Rodes encontramos unas vistas de ensueño no solamente de Puerto de la Selva, sino también la bahía de Llansá. A su vez, es importante tener en cuenta que, cerca de este Monasterio, podemos encontrar las ruinas de un poblado medieval llamado la Santa Cruz de Roda del que tan solo queda en pie la iglesia dedicada a Santa Elena.

Monasterio de Sant Pere de Rodes | Imagen de Aurica en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

El Monasterio de Sant Pere de Rodes, a través de su historia

Para comenzar, es importante tener en cuenta que estamos ante uno de los tantos testigos de la conocida arquitectura románica catalana. A pesar de todo, hay que destacar que este Monasterio puede que sea uno de los más sofisticados, si hablamos de arquitectura.

Entre los siglos XI y XIX, este Monasterio de Sant Pere de Rodes se convirtió en el centro espiritual principal de la zona de Empúries. Su esplendor lo podemos ver reflejado es sus imponentes dimensiones. Y es que está formado por una iglesia, campanario, claustro, sacristías, dependencias para poder vivir y, cómo no, el palacio del abad.

Llama poderosamente la atención que este Monasterio esté construido en terrazas. Y todo tiene una explicación: es la mejor manera de adaptarse al terreno. Además, es importante tener en cuenta que los edificios están perfectamente organizados en torno a dos elementos clave: el claustro y la iglesia (siglos X y XI).

Monasterio de Sant Pere de Rodes | Imagen de Gordito1869 en Wikipedia, licencia: CC BY 3.0

En estas dos edificaciones se puede apreciar una amplia muestra de escultura románica. Esa influencia clásica no solamente la vemos en los capiteles, sino también en esas columnas que todavía perduran con el paso del tiempo. ¡Pero no todo queda ahí! En cuanto al exterior de este Monasterio de Sant Pere de Rodes, no podemos dejar de mencionar la portalada del Maestro de Cabestany. En la actualidad solamente quedan unos fragmentos, en los que se aprecian diversas escenas de la vida de Jesucristo, perfectamente esculpidas en mármol blanco.

A pesar de que son pocos los fragmentos que han sobrevivido al paso del tiempo, los pocos que hay nos muestran su calidad artística. De hecho, en su época, tuvo que ser uno de los grandes referentes. Sea como sea, este Monasterio no deja indiferente a nadie. ¡Es hora de que lo descubras por ti mismo!

...

También te puede interesar...

Descubre datos curiosos del Puente de Triana que quizá desconocías