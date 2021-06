Menorca, probablemente el destino más seguro de España

Si eres de los que no acaba de decidir si viajar o no este verano o de los que está dando la vuelta al mapa un día sí y otro también buscando destino, deja de dudar y dar vueltas a mil y un datos y lugares, Menorca es tu destino porque esta isla balear lo tiene todo.

Para empezar, dadas las circunstancias pandémicas que hemos vivido, hay que hablar de seguridad y sí, Menorca es un destino seguro como demuestran sus cifras: la incidencia acumulada de COVID a 14 días no llega a los 20 casos y a siete días ni tan siquiera alcanza los 10 casos por cada 100.000 habitantes; la ocupación hospitalaria es también de récord: solo el 1,1% de las camas ocupadas en los hospitales y solo el 4,3% de las camas UCI corresponden a pacientes COVID; eso ahora pero además durante toda la pandemia el efecto insular se ha hecho notar y los datos de Menorca han sido siempre envidiables superando los 50 casos por 100.000 habitantes solo en los picos más acusados de la pandemia.

Camí de Cavalls, Menorca | Imagen cortesía de Menorca.es

Con estos datos Menorca está ya, oficialmente, en la llamada fase de Nueva Normalidad, una Nueva Normalidad que esta vez no nos suena tan mal como lo hacía el año pasado porque en 2020 esa fase parecía más una tregua que la derrota de la pandemia y ahora en cambio, con el avance de la vacunación, estamos a las puertas de poder quitarnos la mascarilla al aire libre.

Y ahora que ya sabes que Menorca es un destino seguro porque además el sector público y el privado han trabajado mano a mano implementando protocolos higiénico sanitarios que aseguran el control de la pandemia aun con la apertura al turismo de la isla seguro que ya no dudas si viajar o no o dónde viajar... porque lo que seguro sabes es que Menorca es un paraíso en la tierra, Reserva de la Biosfera desde hace casi 30 años y famosa por sus idílicas calas y su apuesta por el turismo sostenible ¿quién no querría pasar aquí unas vacaciones de verano?

Más información en Turismo de Menorca