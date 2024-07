La historia de la Torre de Guzmán, la primera edificación de Conil de la Frontera

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Conil de la Frontera, en la provincia de Cádiz. Allí encontramos unos rincones de ensueño, pero también un gran número de construcciones y monumentos que no dejan absolutamente indiferente a nadie, ni mucho menos.

Un claro ejemplo lo encontramos, precisamente, en la conocida como Torre de Guzmán. El paso del tiempo ha hecho posible que se haya convertido en una de las construcciones más emblemáticas y significativas de Conil de la Frontera. Quien decide acercarse hasta este rincón gaditano, no puede dejar pasar la oportunidad de visitar esta Torre.

Debemos tener en cuenta que es de estilo barroco y formó parte del Castillo de Guzmán el Bueno. Esta edificación es considerada como la primera de Conil. Es más, fue la que dio nombre a esta ciudad hasta el siglo XVI. Lejos de que todo quede ahí, hasta el siglo XVII, fue conocida como Conil-Torre de Guzmán.

Entre otras tantas cuestiones, es importante destacar que esta Torre de Guzmán fue edificada en los primeros años del siglo XIV. Y todo como consecuencia de la iniciativa de Don Alonso Pérez de Guzmán ‘El Bueno’. Precisamente fue ese núcleo desde el que, alrededor, se comenzó a erigir la población de Conil de la Frontera.

Torre de Guzmán | Imagen de Aconcagua (talk) en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Por petición popular, el propio don Enrique de Guzmán, Conde de Niebla, ordenó la construcción del recinto amurallado alrededor de la torre con el objetivo de guarecerse cuando fuese necesario. Es decir, cuando hubiese peligro. Por lo tanto, la construcción formaba parte de esa antigua fortaleza y murallas que se encargaban de hacer efectivo ese carácter defensivo.

A lo largo del tiempo, esta construcción fue nada más y nada menos que residencia nobiliaria. Allí se alojaban, los duques durante una época concreta, que era la temporada de pesca del atún. Se trataba de un pasatiempo muy habitual en ellos, ya que les gustaba mucho supervisar esa labor personalmente.

Alrededor de esta preciosa Torre se erigió la conocida como Plaza de Santa Catalina, es decir, la que era considerada como la Plaza Mayor de Conil de la Frontera hasta el siglo XIX. Eso sí, hay que tener en cuenta que el monumento sufrió varias modificaciones a lo largo de su historia. Así pues, en 1784, se le brindó ese aspecto que conocemos en la actualidad.

Dada la importancia histórica y cultural, la Torre de Guzmán fue declarada Bien de Interés Cultural en 1985. Sea como sea, lo cierto es que si estás pensando en poner rumbo a Cádiz, y concretamente a Conil de la Frontera, no dudes en acercarte hasta esta construcción, considerada la primera de este lugar. No solamente te llamará la atención por su gran belleza, sino también por su historia. ¡Estamos convencidos de que no te va a decepcionar!