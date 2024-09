Historia del Mausoleo de los Atilios: qué es y dónde podemos encontrarlo

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Aragón, concretamente hasta la localidad de Sábada. Allí encontramos un gran número de construcciones y monumentos que no dejan absolutamente indiferente a nadie. Un claro ejemplo es el llamado Mausoleo de los Atilios.

Conocido con anterioridad y popularmente como Altar de los Moros, se trata de un mausoleo de lo más curioso y sorprendente que data del siglo II o III d.C. Por lo tanto, pertenece a la época del Bajo Imperio romano. A principios de junio del año 1931 fue declarado Monumento histórico-artístico.

Este sorprendente monumento está situado en la zona norte de Sábada, en el límite con los términos de Layana y Uncastillo. Cerca de este Mausoleo de los Atilios pasaba la vía romana de que, desde Zaragoza, se dirigía a Pamplona y Astorga. Por lo tanto, está ubicado en un lugar verdaderamente estratégico.

Mausoleo de los Atilios | Imagen de Baldiri en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

El Mausoleo de los Atilios, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que se construyó en una zona que estaba completamente romanizada. Y es que aproximadamente en el siglo II a.C, esta región fue conquistada por los romanos, que arrebataron las tierras a los suessetanos. A pesar de todo, los romanos optaron por abandonar esta zona a favor de los vascones, que eran sus aliados. Eso sí, debido a su gran importancia económica, no tardaron en administrar estas tierras de forma directa.

Si había algo por lo que destacaba esta zona con amplias llanuras es que eran aptas para la agricultura, por lo que fue un enclave de producción de cereales. Es por eso que apareció la familia de los Atilios, una familia de la aristocracia rural romanizada. Fueron ellos los que ordenaron la construcción de ese mausoleo que lleva su nombre. Es más, hasta tres generaciones de esta familia fueron enterradas en este lugar. ¡Nada más y nada menos!

Mausoleo de los Atilios | Imagen de Zarateman en Wikipedia, licencia de dominio público

Es importante tener en cuenta que esta construcción se erigió utilizando como material piedra arenisca de la zona. En la actualidad, tan solo se conserva la portada. En este Mausoleo de los Atilios, podemos encontrar hasta tres inscripciones. Por un lado leemos “C(aio) ATILIO L(ucii) F(ilio), QVIRINA (tribu) GENIALI / ATILIA FESTA AVO(lo)”, por otro: “L(ucio) ATILIO C(aii) F(ilio) QVIRINA (tribu) FESTO / ATILIA FESTA PATRI OPTIMO” y por último: ATILIA L(ucii) F(ilia) FESTA ET SIBI / SE VIVA FECIT”.

Sea como sea, no es ningún secreto que estamos ante un monumento de lo más curioso, a la par que desconocido para muchos, que podemos encontrar en la localidad zaragozana de Sábada. Si estás pensando en poner rumbo a esta zona, no dejes pasar la oportunidad de acercarte hasta el lugar en el que se encuentra este Mausoleo de los Atilios. Estamos completamente convencidos de que te sorprenderá y que no te dejará indiferente, ni mucho menos.