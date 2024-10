Historia de la Iglesia de Santiago de Montalbán: el origen del templo defensivo de la villa

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Aragón, concretamente a la provincia de Teruel. Allí, como no podía ser de otra manera, encontramos un gran número de construcciones y monumentos que no dejan absolutamente indiferente a nadie. Uno de ellos está situado en Montalbán. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a la Iglesia de Santiago el Mayor.

Uno de los puntos fuertes de este templo es que, desde su origen, ha estado condicionado por su localización sobre el Monte Albano, puesto que cuenta con una función nada más y nada menos que religioso-defensiva. Desde la Edad Media, este emplazamiento se reforzó con la construcción no solamente de un castillo, sino también de una iglesia. En las laderas de ese monte, bajo su protección, creció la villa de Montalbán.

Iglesia de Santiago de Moltalbán | Imagen de Ecelan en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

La Iglesia de Santiago de Montalbán, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que esta sorprendente iglesia comenzó a erigirse en el siglo XIII. A pesar de todo, hay otro dato a destacar y es que el templo que conocemos en la actualidad data del siglo XIV.

Una de las cuestiones que más llama la atención de esta Iglesia de Santiago de Montalbán, a simple vista, lo encontramos en los dos materiales que se utilizaron para construirla. En los primeros años, se optó por la piedra sillar arenisca. Posteriormente, se prefirió el ladrillo, siendo el material con el que se edificó la mayor parte de esta joya de estilo gótico-mudéjar.

No podemos dejar de mencionar su impresionante y espectacular torre, siendo una de las más espectaculares que podemos encontrar en Aragón. Ésta tiene la peculiaridad de que se erigió como consecuencia del carácter defensivo de esta Iglesia. Además, esta Iglesia de Santiago de Montalbán cuenta con una única nave en el que están reflejados los patrones del estilo gótico-levantino. Es importante destacar su ábside poligonal, con siete lados y el mismo número de capillas.

Durante siglos, tanto esta construcción como el antiguo castillo de la Encomienda fueron los principales edificios que hacían la labor de vigilar la villa.

Iglesia de Santiago de Montalbán | Imagen de PMRMaeyaert en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

¿Qué ver en Montalbán, más allá de la Iglesia de Santiago?

Para comenzar, debemos tener en cuenta que este pueblo es uno de los más sorprendentes y espectaculares que podemos encontrar en la provincia de Teruel. Entre otras tantas cuestiones, porque está en el. Así pues, es un claro ejemplo de la gran importancia cultural e histórica que tiene esta villa.

Más allá de su impresionante Iglesia de Santiago, en el mismo cerro en el que se encuentra, podremos visitar las ruinas del Castillo de la Encomienda. Eso sí, se recomienda no subir puesto que supone un gran riesgo. Montalbán también llama poderosamente la atención tanto por los restos de sus murallas como por los Portales de Daroca y de Santa Engracia. No podemos dejar de mencionar el Observatorio Ítaca, un lugar perfecto para todos y cada uno de los amantes de la astrología. ¡Estamos convencidos de que Montalbán no te dejará indiferente, ni mucho menos!