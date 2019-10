Dice Arturo Pérez Reverte, hablando de su nueva novela, que en España tuvimos nuestro lejano oeste particular, una frontera en la que cada día se ganaba uno la vida, literalmente, porque se la jugaba ¿de qué lugar hablaba? si te decimos, aunque seguramente ya lo sepas, que la novela trata del Cid Campeador aunque se titule Sidi (una palabra árabe que significa ‘mi señor’) cabe que ya estés comenzando a ubicarte y es que hace ya tiempo que conocemos El Camino del Cid pero ¿lo has recorrido? cabe incluso que sí pero seguro que no lo has hecho con los ojos de quien mira a una zona de frontera, como nos anima a hacerlo esta nueva novela de Reverte.

Burgos | Pixabay

Leyendo a Reverte hablar de su nueva novela descubrimos una feliz coincidencia entre la realidad y la ficción, la historia y el tiempo actual: dice el escritor que el Cid de su novela es un poco el de leyenda (el del poema del Cid Campeador entre otros) y un poco también el de verdad (el personaje histórico que para algunos era un gran patriota y para otros, como Reverte, un mercenario y un líder sobreviviendo en una zona de frontera; y dicen que El Camino del Cid que hoy te proponemos es justamente eso, un recorrido por la España del Cantar del Mio Cid sin olvidar los lugares estrechamente vinculados al personaje real, recorrer por tanto El Camino del Cid es viajar a través de la historia y la literatura (siempre lo fue) y es, a partir de ahora, un viaje a una zona de frontera… ¿Te animas a recorrerlo?.

Camino del Cid | Web oficial del Camino del Cid

El Camino del Cid se organiza en diferentes rutas que puedes recorrer caminando, en bicicleta o en coche (varían en función del medio de transporte que elijas, claro) y es un recorrido por la España Medieval que sabe a castillos y batallas, a derrotas y también victorias, es una gran ruta que nos lleva a una parte de lo que hemos dado en llamar hoy ‘la España vaciada’ y también al Mediterráneo, de Burgos a Valencia y Alicante; se trata, sin lugar a dudas, un recorrido muy bello que se puede disfrutar en cualquier época del año, eso sí, dejar la zona de Burgos para los meses del invierno más crudo, no acaba de parecernos buena idea… o sí, al fin y al cabo en la tierra de frontera del Cid también fue invierno.

El río Duero a su paso por Soria | Pixabay

El Camino del Cid recorre unos 1400 kilómetros de senderos y hasta 2000 por carretera, de ahí que se haya organizado rutas de entre 50 y 300 kilómetros, de este modo puedes organizar su recorrido en función de los días de los que dispongas o incluso recorrerlo entero en diferentes viajes porque este Camino histórico, medieval y de frontera está hecho para ser disfrutado plenamente.

El Camino del Cid sigue los pasos del mítico personaje y recorre zonas Burgos, Soria y Guadalajara, también Zaragoza y Teruel y la Comunidad Valenciana entera (Castellón, Valencia y Alicante, testigo del destierro del Cid) pero ¿qué verás?.

Torre mudéjar en Teruel | Pixabay

Hasta ocho son los hitos de origen medieval declarados Patrimonio de la Humanidad que forman parte del Camino del Cid, entre ellos la Catedral de Burgos (una de las más bellas del mundo), la Torre Mudéjar de San Martín en Teruel y la de Santa María en Calatayud, el Palmeral de Elche, la Lonja de Valencia o las pinturas rupestres del Arco Mediterráneo entre ellas; además, algunos de los pueblos más bellos de España forman parte de este Camino, como el de Albarracín,y también otros históricos como el milenario de Sagunto; y por supuesto también disfrutarás de magníficos espacios naturales como la Sierra de Albarracín o los Arrozales de Alfafar además del siempre bello Mediterráneo.

Albarracín | Pixabay

Claro que éstos son sólo algunos de los lugares más emblemáticos del Camino del Cid, hay hasta 200 castillos, atalayas y edificaciones defensivas en todo el camino y muchos restos artísticos en general y arquitectónicos y pictóricos en particular (tanto moros como cristianos) en todo el Camino, por no hablar del festival de homenajes gastronómicos que podrás disfrutar desde la morcilla de Burgos a la paella Valenciana pasando por el jamón de Teruel (por poner tres ejemplos básicos…).

Paella | Pixabay

¿Nuestra recomendación? toma nota de los días que piensas dedicar al Camino del Cid y decide qué medio de transporte utilizarás, después visita la web oficial del Camino, revisa las diferentes rutas y elige la que mejor encaje con los días de los que dispones y con los lugares que tienes más interés en visitar.