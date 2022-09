Granada está de fiesta

Granada es, con La Alhambra como conjunto monumental y Sierra Nevada como catedral de los amantes de la montaña y la nieve, un destino de esos que hay que visitar al menos una vez en la vida pero es que además, en septiembre, se nos acumulan las razones para hacerlo: el tiempo acompaña, el calor ya no aprieta como en julio y agosto y el frío todavía está por llegar y, además, la ciudad está de fiesta. Celebra sus fiestas patronales en honor a la Virgen de las Angustias durante 10 días, entre el 15 y el 25 de septiembre.

La Alhambra | Imagen cortesía de Turismo de la ciudad de Granada (Ayuntamiento de Granada)

Pasear Granada es viajar en el tiempo y a través de las diferentes culturas que a lo largo de la historia han ido conformando nuestra propia esencia: recorrer el Albaicín, un barrio de origen musulmán, el Realejo que es el barrio judío de la ciudad, el Sacromento gitano o el Casco Histórico cristiano de Granada antes de visitar la Alhambra es uno de esos placeres viajeros difícilmente renunciables... Claro que si ese paseo lo disfrutas en septiembre tendrás que hacer una parada en la Basílica de las Angustias.

La Basília de las Angustias es la piedra angular de las fiestas patronales de la ciudad de Granada porque es ahí donde está la santa patrona de la ciudad, la Virgen de las Angustias; esta basílica se construyó sobre una ermita del S.XVI y se terminó como un templo barroco en el S.XVII; en su Retablo Mayor es donde está la Virgen de las Angustias. Si la visitas el 15 de septiembre, día en que arrancan las fiestas en su honor, descubrirás una monumental ofrenda floral en la entrada de la basílica y es que los granadinos que acuden a llevar flores a la virgen se cuentan por miles.

Virgen de las Angustias | Imagen cortesía de Turismo de la Ciudad de Granada (Ayuntamiento de Granada)

¿Otros eventos directamente relacionados con las fiestas patronales de Granada que no querrás perderte? El Mercado tradicional de Tortas de la Virgen y frutos de otoño que se celebra del 23 al 25 de septiembre y, por supuesto, la Procesión del día 25 que sirve como broche final y de oro a las fiestas, no es una procesión breve... empieza a las 5 de la tarde, recorre gran parte del centro de la ciudad y no regresa a la basílica hasta pasadas las 10 y media de la noche. Pero antes de la procesión el mercado... Allí, junto a la Fuente de las Batallas, podrás degustar las tortas de la virgen (dulces rellenos de cabello de ángel) y los primeros frutos del otoño granadino (castañas, azafaifas, granadas...).

...

También te puede interesar...

El primer puente colgante de la costa mediterránea está en Granada