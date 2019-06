Gorilas en la Niebla: Una aventura a lo Dian Fossey

Wilderness Safaris tiene como prioridad proteger las tierras salvajes y vírgenes del continente africano, su flora, su fauna y su biodiversidad. Proteger estos paraísos y a sus comunidades. Si Ýfrica prospera, lo hace también nuestro mundo. Y en este proyecto de concienciación puedes intervernir alojándote en uno de sus excepcionales campamentos, que ofrecen una experiencia vital única. Con un acceso exclusivo a cerca de 3 millones de hectáreas de las mejores reservas naturales del sur de Ýfrica. Y entre sus campamentos, hay unos muy especiales, en un país que a priori no solemos contemplar como destino, pero que impacta por su belleza: La República del Congo. Una increíble joya africana con un bosque tropical virgen infinito y de sabana húmeda cubriendo su interior. La región poco poblada del norte, en el corazón de la Cuenca del Congo, es el segundo bosque tropical más grande del mundo y, además de su espectacular biodiversidad propia de las selvas tropicales, cuenta con la mayor población del mundo de gorilas occidentales. En Odzala, en el Parque Nacional Odzala-Kokoua en el remoto norte de la República del Congo, Wilderness Safaris, ha construido dos campamentos con sensibilidad y sostenibilidad que se integran a la perfección en la naturaleza. Hay dos campos en el país, Ngaga Camp, un campamento en el interior de un bosque Marantaceae y Lango Camp, en el borde de la sabana y con acceso a los ríos Lekoli y Mambili. Espectaculares campamentos para unas vacaciones de lujo. Seis habitaciones de diseño en cada uno, en el caso de Ngaga Camp elevadas de 3 a 4 metros por encima del suelo con una pasarela envolvente que permite la apreciación completa de la cubierta forestal. Construidas con maderas cosechadas de manera sostenible, bambú y esteras de rafia de palma. El programa ideal en Odzala, en el Congo, es combinar los dos campos, con estancias de 3 noches en cada campamento. El itinerario establecido es de seis noches y siete días. Días 1 a 4: Ngaga Camp, con dos oportunidades para realizar un seguimiento a grupos de Gorilas occidentales habituados a tener seguidores. Días 5 a 7: Lango Camp, para explorar la selva, sus ríos y Lango Bai, caminando, en kayaks y en piraguas motorizadas. Las tarifas con todo incluido no son unicamente por el alojamiento. Abarcan el acceso exclusivo a las mejores áreas de la fauna de Ýfrica. Confort, privacidad y un espacio único. Y tu ayuda en la conservación de estas áreas. Odzala Wilderness Camps ofrece una tarifa que incluye las comidas, las actividades del campamento, entradas a los Parques, bebidas locales y servicio de lavandería. No incluyen los vuelos, el impuesto de salida o las bebidas especiales. El precio por persona es de 4754 euros. Para los amantes de la naturaleza hay excursiones diarias desde los dos campamentos diseñadas para que puedas descubrir una amplia gama de hábitats, especies y experiencias durante tu estancia. En Ngaga Camp centradas en el seguimiento de los gorilas y la investigación sobre la especie, y en Lango Camp paseos en el bosque con guía en busca de aves, primates y otros animales salvajes, viajes en piragua motorizada, también por la noche y charlas sobre el Gorila occidental, el proyecto de investigación en el área, los problemas de conservación de la especie, su biología y la ecología. Una experiencia que jamás olvidarás.