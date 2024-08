A Frouxeira, mucho más que una playa

Valdoviño, camino de Cedeira, es uno de los pueblos de la costa Ártabra que en verano se transforma, lo transforma la afluencia de visitantes atraídos por su inmensa playa y su laguna, por su camping, su zona de paseo, sus bares a pie de playa, sus olas (que se lo digan a los surfers de todo el mundo que llegan aquí cada verano) e incluso por su viento, que incomoda lo suyo a veces al tiempo que hace las delicias de los amantes del windsurf; la de A Frouxeira, que es la playa de Valdoviño, es para toda la familia y para todos porque es un playa para pasearla por el arenal (más de 3 kilómetros de largo…) y también por la costa, bordeando no solo la playa en sí sino también la laguna.

Laguna de A Frouxeira | Imagen de Áine Díaz

La playa es un espectáculo con su lago para los niños y su mar abierto para los demás, eso sí, prepárate para zambullirte en aguas frías y entre olas escuchando siempre los consejos de los vigilantes de esta playa porque aquí el mar no bromea; la bandera verde está casi sin estrenar, la roja te agua la tarde (más bien al revés, te deja a pie de arena…) pero no te asustes, la más habitual es la amarilla, báñate con precaución.

Los amantes del surf y el windsurf se sentirán aquí en un paraíso terrenal y quienes buscan aguas frescas de las que refrescan de verdad, transparentes, prístinas, mar abierto… también; ¿eres de los que disfruta a lo grande de pasear a la orilla del mar? Aquí gozarás de lo lindo.

Sendero junto al lago de A Frouxeira | Imagen de Áine Díaz

Ahora bien, A Frouxeira no solo es una playa, es un humedal de no poca importancia que nos permite disfrutar de un paseo playero muy diferente; no tienes más que seguir el camino de tablas que después es de pizarra y más adelante un sendero perfectamente señalizado y boscoso que recorre un lateral de la laguna permitiéndote pasear a la fresca los días más tórridos del verano y protegiéndote del revoltoso viento de Valdoviño; hay dos lugares que llamarán tu atención: a un lado el Cabaliño do lago, el lugar al que debes dirigirte si quieres disfrutar de un paseo a caballo por esta bonita zona, y al otro un mirador en el que acomodarte mirando a la laguna, avistando aves y disfrutando del espectáculo. El paseo no es muy largo, se trata de una senda de unos 3 kilómetros y de trazado sencillo, fácil de recorrer.