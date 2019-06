Festival de Ortigueira, mucho folk y mucho norte

Se cumplen 30 años desde que este festival, hoy con gran proyección internacional, celebrara su primera edición y el balance de estas tres décadas no puede ser mejor; reconocido como Fiesta Turística de Interés Internacional, el festival mantiene viva su esencia de fiesta y divertimento alrededor de la música y se ha convertido en el lugar y momento ideal para la rebelación de nuevos talentos en el escenario Runas o la presentación de nuevos trabajos u otros viejos de grandes grupos folk en el escenario Estrella Galicia. Es el gran evento anual de la música celta. Y tendrá lugar del 17 al 20 de julio en la costa norte de A Coruña, en Ortigueira. Este año los protagonistas serán, nada menos, que The Chieftains -diez años después de su primera actuación en el festival- y Milladoiro -buque insignia del folk gallego y uno de los grupos fundadores de este gran evento-. Claro que no serán ellos los únicos que tomen los escenarios de una edición que promente, desde su eslogan, un festival para el recuerdo. Estará también la Treacherous Orchestra en su único concierto en España o el espectáculo Fest rock de Bagad Kemper y Red Cardell. Habrá, bandas, humor, conciertos y sorpresas... Aquí puedes consultar el programa completo. Los cuatro días que dura el Festival, Ortigueira se transforma y se expande en si misma para dar cabida a las 100,000 personas que, ya sea en coche o utilizando un tren que nunca traslada a tanta gente como en estos días, se acercan a esta localidad costera buscando un hueco en el que plantar la tienda. Los puestos del mercado de artesanía comienzan a ocupar sus espacios, las bandas de gaitas llegadas tanto de algunos pueblos gallegos como de otros irlandeses y escoceses o asturianos, toman las calles, la playa es el lugar predilecto para el descanso y la noche se viste de música y fiesta. El Festival mantiene la gratuidad para todos los conciertos y cada año las infraestructuras mejoran, así se mantiene viva la esencia de este gran evento que es la que contiene la música folk, música popular que abre las fronteras de sus sonidos a otros nuevos en la encuentran cabida gentes de todo lugar y condición. Para llegar a Ortigueira puedes utilizar tu coche pero debes saber que lo de aparcar, aun habiendo zonas habilitadas para ello, no es cosa fácil, también que se multiplican los autobuses y trenes con destino a esta localidad en sus días mágicos; son días en los que la fiesta toma todas sus horas y, si los conciertos se hacen con la noche, el mercado de artesanía, las exposiciones y los pasacalles de bandas de gaitas de unos y otros lugares toman Ortigueira calle a calle hasta la playa. Pero, además, el Festival de Ortigueira guarda un secreto que confiesa sólo a quienes lo visitan, y no a todos, el secreto es el lugar del mundo en el que ocurre: se trata de un pueblo de 7.000 habitantes que durante los cuatro días que dura el festival supera los 100.000, cosa que no deja de tener algo de magia sino de meigallo, un lugar a medio camino entre Ferrol -ciudad conocida por su Semana Santa, la Armada, los Astilleros y su centro trazado a modo de tableta de chocolate en tiempos de Carlos III- y Viveiro -célebre también por su Semana Santa- en una costa agreste y escarpada, poco conocida y de gran belleza. Los paisajes que regala este trozo de tierra que mira al mar te encantarán, como te encantará descubrir sus playas y sus pequeños pueblos marineros en los que comer bien será un placer irrenunciable. Podrás hacer rutas por la ría de Ortegal y Ladrido, tanto por tierra como por mar y, además, si queires salir de Ortigueira por unas horas porque cuatro días de festival son mucho festival, tenemos dos recomendaciones: una de ellas está camino de Ferrol: Cedeira, un pequeño y coqueto pueblo marinero que te encantará; y poniendo rumbo a Viveiro, el cabo de Estaca de Bares, un bellísmo entorno natural de la tierra frente al mar. Si eres mochilero y aventurero, si la música te emociona, si te va la marcha y la fiesta, no pierdas el norte... pon rumbo a Ortigueira el próximo 17 de junio ¡y disfrútalo!