En Extremadura si que hay playa

Estamos en plena primavera, ya el tiempo acompaña y llega el momento de los primeros baños en playas y ríos de nuestra geografía. Lo que a lo mejor no sabes, es que hay una comunidad que nos ofrece kilómetros de costa de agua dulce. Y además en plena naturaleza, una auténtica experiencia. Si quieres darte un buen baño, en los lugares más espectaculares, en auténticos parajes naturales, pero en el interior, tienes que descubrir los cursos de agua dulce de Extremadura. Lugares acondicionados como el embalse de Orellana, para pasar un perfecto día de playa, pero de río, o rincones mágicos como las piscinas naturales en la comarca de La Vera o Las Hurdes. Rincones que hay que descubrir y disfrutar con amigos o en familia. El embalse de Orellana, en el municipio de Orellana la Vieja, en la comarca de La Serena extremeña, cuenta con una playa de agua dulce con bandera azul, es la primera y única playa de interior que posee esta distinción en España. Se trata de una playa artificial que te sorprenderá, perfectamente preparada y rodeada de bosques de eucaliptos, con un enorme aparcamiento y merenderos junto a la orilla para tu comodidad. En Orellana La Vieja te vas a ver rodeado de la naturaleza extremeña. Sierras de pinos, robles y olivares, y en el pantano, mientras te bañas o tomas el sol, podrás observar buitres leonados, águilas reales, aguiluchos pálidos o cigüeñas. Es una Zona de Especial Protección para las Aves junto a la sierra de Navalvillar de Pela muy cerca de allí.. Si eres aficionado a la pesca, en el pantano de Orellana vas a poder preparar tus anzuelos y capturar especies como el black bass, carpas, lucios y barbos. Además, se pueden practicar deportes náuticos como el windsurf, la vela o el piragüismo. Si prefieres pasar un día en una piscina natural entonces tu destino son las Hurdes, un paraje natural con numerosas zonas de baño. Es también una zona perfecta para los deportes de aventura, como el rafting, en ríos con mucho caudal. Y numerosas pozas naturales para darte un baño: Las Mestas, Sauceda, Ovejuela, Pinofranqueado, Casar de Palomero, Fragosa y Nuñomoral, con zona de aparcamiento y chiringuito; Caminomorisco, Arrolobos, y Riomalo de Abajo, entre otras. Además de Las Hurdes, en la comarca de La Vera hay lugares perfectos para darte un buen baño, con aguas cristalinas de gargantas que proceden de la sierra. La Garganta de Alardos, la Garganta de Jaranda y cerca de Jarandilla de la Vera zonas de baño muy conocidas como El Trabuquete, la piscina de La Puente o el Calamojero. La piscina natural más conocida y más grande es la de El Lago de Jaraíz de la Vera ideal para ir con niños. El entorno natural es impresionante. Y en el corazón del Valle del Jerte la reserva Natural de Garganta de los Infiernos con piscinas naturales de gran belleza. Si no tienes playa cerca o no puedes ir a la playa no te preocupes, hay otras opciones estupendas en parajes naturales que merece la pena descubrir. Extremadura tiene mucho que ofrecer, incluso playas.