Estos son los mejores ríos de España para practicar piragüísmo

Más información Ourthe y Lesse, dos ríos valones para los amantes del kayak

Cuando el calor aprieta todos, sin excepción, pensamos en excursiones refrescantes que suelen incluir estancias en la playa, la piscina, lagos, lagunas, ríos... Y es ese momento del calor intenso el que nos lleva también a pensar y disfrutar de los deportes acuáticos y náuticos, entre ellos el piragüísmo y el kayak que tiene además una gran ventaja: en función del lugar en el que decidas practicarlo puede ser un placentero paseo para todos los públicos o un deporte de aventura. Además tenemos la ventaja de que España, gracias a la gran variedad de tramos de ríos, embalses y lagos aptos para este deporte tanto en interior como en la costa, es un destino ideal para disfrutar de unas vacaciones en kayak. Ahora bien ¿sabes cuáles son los mejores ríos de España para practicar este deporte? A continuación te recomendamos algunos de ellos.

Kayak en aguas rápidas | Pixabay

Río Ulla en Galicia

El Ulla nace en la provincia de Lugo y desemboca en la ría de Arosa discurriendo parte de su recorrido entre las provincias de A Coruña y Pontevedra; ¿se te ocurre un mejor destino de kayak y verano que uno que te lleve a la ría de Arosa con toda su riqueza paisajística y gastronómica? Es además un lugar de temperaturas agradables en verano, algo que con el tórrido verano que estamos soportando es de agradecer. Eso sí, ten en cuenta que el río Ulla no es una balsa de aceite, alterna rápidos con tramos de aguas tranquilas, salvo que te limites a los tramos tranquilos, no es un destino para principiantes.

Bidasoa en Navarra

El Bidasoa es un río corto, desde su nacimiento en el Pirineo navarro hasta su desembocadura en la frontera de España con Francia hay menos de 70 kilómetros... claro que no tienes que descenderlos todos en kayak. ¿Lo más destacado de este río en lo que al piragüísmo y kayak se refiere? Sus paisajes, son realmente espectaculares, además aquí podrás contratar una excursión guiada que permita disfrutar a toda la familia de un día en kayak por el Bidasoa descubriendo la magia de este deporte.

Alto Tajo en Guadalajara

El Alto Tajo es todo un espectáculo para los amantes del kayak, nos ofrece más de 100 kilómetros de río virgen con muchos tramos navegables pero cuidado si no dominas este deporte porque cuenta con una zona de aguas bravas que no podemos considerar apta para todos los públicos. Eso sí, si eliges el Alto Tajo como destino acabarás navegando por un Parque Natural, no en vano estás en el Parque Natural del Alto Tajo.

Río Gállego en Aragón

El río Gállego, afluente del Ebro, es uno de los ríos de España más recomendados para la práctica del kayak y es que se trata de los pocos que mantienen un caudal tan estable durante todo el año que hacen que aquí no sólo sea posible remar en primavera y verano sino durante todo el año. Si lo tuyo es el turismo de aventura te encatará este río porque aquí se puede practicar no solo piragüísmo de aguas bravas sino también barranquismo y rafting.

Río Tormes en Salamanca

Si pasarás tus vacaciones en el interior de España propuestas como la de disfrutar de un día de piragüísmo en el río Tormes sin duda te sonarán a gloria y es que este río ofrece rutas muy tranquilas aptas para todos los públicos, ahora bien, si quieres disfrutarlo a lo grande, lo ideal es que contrates una excursión guiada, además así te ahorras buscar canoa, remos, neopreno... se organizan excursiones con casi todo incluido.

Río Tiétar en la Sierra de Gredos

La Sierra de Gredos es un destino ideal para quienes huyen de las aglomeraciones playeras y quieren disfrutar de la naturaleza; además por aquí discurre el río Tietar que es perfecto para la práctica del kayak de toda la familia, el entorno natural que se puede recorrer es realmente magnífico y la experiencia inolvidable.

Kayak en aguas tranquilas | Pixabay

Esos algunos de los ríos más recomendables para la práctica del piragüísmo y kayak en España pero no los únicos, también podrás disfrutar de este deporte en el tramo alto del río Ebro, en los ríos Navia o Eo, en el embalse del Burguilloo en Parque Natural de las Hoces del río Duratón en Segovia.

¿Hechas de menos algún río? Seguro que sí, al menos dos de los que te hemos hablado en Viajestic este mismo verano: el río Sella en Asturias y el río Alagón en Extremadura.

Un último apunte de interés: recuerda que no haber remado nunca no es razón para renunciar al kayak, solo tienes que elegir un destino de los fáciles para iniciarte en este deporte; no tener remo ni piragüa tampoco es excusa, son muchas las empresas ubicadas en las mejores zonas de España para disfrutar del kayak que no solo te alquilarán el equipamiento sino que te darán consejos prácticos para que tu primera aventura en kayak sea perfecta.

...

También te puede interesar...

La tirolina más rápida del mundo está en Huesca y ha batido un récord