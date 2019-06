Una escapada campera y muy taurina a las dehesas de Sierra Morena

Esta noche llegan los Reyes Magos y, con ellos, los últimos días de las fiestas de Navidad. Sin embargo, esto no quiere decir que no podamos empezar a buscar destinos tranquilos e ideales, perfectos para recuperarnos de tantas fiestas familiares y de tanto trajín. Ahora toca cuidarnos, y pasar días tranquilos en el campo, con la chimenea encendida y mucho tiempo para no hacer nada de nada.

Os proponemos una romántica escapada a una finca andaluza. Un fin de semana un tanto distinto porque aquí los vecinos serán los toros de lidia y las vacas nodrizas, los sementales, los becerros y los novillos. Estamos en la finca de El Añadío, un precioso hotel rural en una dehesa de las laderas de Sierra Morena en Jaén.

En el corazón de una ganadería de lidia vamos a poder conocer desde dentro e incluso participar en las actividades de este tipo de explotación. La alimentación del ganado, el acrotalado de becerros, los encierros, apartados, embarques, tentaderos, retientas, cercados, corrales, plaza de tientas, embarcaderos. Pasar aquí unos días es sentir la emoción del arte del toreo, teórico y practico. Incluso si tienes ganas vas a poder probar.

Y todo rodeado de naturaleza y con todas as comodidades. Alojado en una de las ocho habitaciones, cuatro dobles o de matrimonio, y tres dobles especiales y una suite con sala de estar y chimenea. Todas equipadas con baño completo, aislamiento térmico y acústico, calefacción, aire acondicionado, ventiladores, conexión inalámbrica a Internet y televisión digital. Habitaciones rehabilitadas cuidando los materiales originales y construidas de forma artesana y con los materiales del terreno, con mucho encanto, y manteniendo la esencia de la gente del campo. Siempre respetando el medio ambiente ya que la finca usa energías renovables con sistemas de ahorro, biomasa y solar, y depura el agua con medios biológicos para reutilizarla en el riego, los jardines, los huertos y los pastos.

La finca cuenta con zonas comunes con comedor, salones con chimeneas y una pequeña biblioteca especializada, piscina con magnificas vistas panorámicas y chiringuito además de bellísimos patios y jardines para descansar y perderse.

La inmersión en la vida del campo incluye también disfrutar de la cocina tradicional, que se sirve en sus rústicos salones, un desayuno campero con café e infusiones, tostadas de pan de pueblo, aceites de oliva virgen de primera cosecha tomate natural y jamón, zumo natural de naranja, bollería artesana, huevos de corral y fruta a demanda. Y con comidas y cenas basadas en platos típicos de la región que varían en función de la temporada.

El Añadío ofrece muchas posibilidades para encontrar el equilibrio perfecto entre la diversión y el descanso. Conocer los secretos de la pasión por lo taurino, rodeado de naturaleza, es un auténtico privilegio en esta maravillosa finca. En plena dehesa, entre las encinas, con embalses en los que además de puede pescar e incluso practicar la vela o el piragüismo. Rodeado de vacas, ovejas, cabras, terneros, ciervos, zorros, aves rapaces. En otoño con el espectáculo de la berrea, en primavera con las flores y los gazapos. El Añadío es también un coto privado de caza.

En el término municipal de Vilches, en la provincia de Jaén, al nordeste de Andalucía, a la finca se llega a través de un camino rural de siete ilómetros señalizado y apto para todo tipo de vehículos. A 40 kilómetros de Ubeda y Baeza, dos joyas del Renacimiento Andaluz Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y a 25 kilómetros de Linares. Si eres amante de lo taurino, aquí vas a disfrutar como nunca.

Más información:

Finca El Añadío